Ramadhan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Wilayah Manado Selasa, 4 April 2023, Pukul 17.51 WITA
Cek jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Manado Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H, pukul 17:51 WITA, sholat Isya pukul 18.59 WITA
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Pravitri Retno Widyastuti
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Manado Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H.
Dari jadwal Imsakiyah Kemenag, waktu buka puasa wilayah Manado dan sekitarnya pada pukul 17:51 WITA.
Kemudian untuk waktu sholat Isya' Manado dan sekitarnya pada pukul 18.59 WITA.
Jadwal buka puasa dan azan magrib untuk wilayah Kota Manado, dikutip dari laman bimasislam.kemenag.go.id:
13 Ramadhan 1444 H (4 April 2023)
MAGRIB: 17:51 WITA
ISYA': 18:59 WITA
Bacaan Doa Buka Puasa
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin.
Artinya: "Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu kamu beriman, dana atas rizki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."
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Berikut jadwal Imsakiyah Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H bisa disimak informasinya di bawah ini:
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
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Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)
Sumber: TribunSolo.com
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