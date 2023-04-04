Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Rabu 5 April 2023

Berikut jadwal imsakiyah dan adzan Subuh di Kota Banjarmasin Rabu (5/4/2023).

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Rabu 5 April 2023
bimasislam.kemenag.go.id
Simak jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2023 dan azan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu (5/4/2023) atau 14 Ramadhan 1444 H. Waktu Imsakiyah di Kota Banjarmasin yakni pada pukul 04:58 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2023 dan azan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu (5/4/2023) atau 14 Ramadhan 1444 H.

Waktu Imsakiyah di Kota Banjarmasin yakni pada pukul 04:58 WITA.

Kemudian dilanjutkan dengan waktu salat Subuh pada pukul 05:08 WITA.

Berikut jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Banjarmasin, yang telah dirangkum Tribunnews dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

14 Ramadhan 1444 H (Rabu, 5 April 2023)

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:47

ZUHUR:12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:30

ISYA': 19:38

15 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:38

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16 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:37

17 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

18 Ramadhan 1444 H

IMSAK:04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

19 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:36

20 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

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21 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

22 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

23 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

24 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

25 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

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26 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:35

27 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

28 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

29 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

30 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

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Bacaan Niat Puasa Ramadan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ ِللهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa."

Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

"Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin."

Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih."

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
puasa
Ramadhan
Banjarmasin
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