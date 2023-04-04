Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Manado, Rabu 5 April 2023 Pukul 04.15 WITA

Cek jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H, pukul 04:15 WITA, sholat subuh pukul 04:25 WITA.

Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Manado, Rabu 5 April 2023 Pukul 04.15 WITA
kolase Tribunnews
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 - Cek jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H, pukul 04:15 WITA, sholat subuh pukul 04:25 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM - Cek jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H.

Waktu Imsak wilayah Kota Manado dan sekitarnya yakni pada pukul 04.15 WITA.

Dilanjutkan masuk waktu sholat Subuh untuk wilayah Manado dan sekitarnya pada pukul 04.25 WITA.

Inilah Jadwal imsakiyah di Manado hari Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H, dilansir bimasislam.kemenag.go.id:

14 Ramadhan 1444 H (5 April 2023)

IMSAK: 04:15 WITA
SUBUH: 04:25 WITA

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Bacaan Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala.”

Lebih lengkapnya, jadwal Imsakiyah di Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H bisa disimak di bawah ini:

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

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16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

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21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Imsakiyah
Ramadhan
Manado
azan subuh
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