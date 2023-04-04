Ramadan 2023
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Manado, Rabu 5 April 2023 Pukul 04.15 WITA
Cek jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H, pukul 04:15 WITA, sholat subuh pukul 04:25 WITA.
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Cek jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Manado dan sekitarnya, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H.
Waktu Imsak wilayah Kota Manado dan sekitarnya yakni pada pukul 04.15 WITA.
Dilanjutkan masuk waktu sholat Subuh untuk wilayah Manado dan sekitarnya pada pukul 04.25 WITA.
Inilah Jadwal imsakiyah di Manado hari Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H, dilansir bimasislam.kemenag.go.id:
14 Ramadhan 1444 H (5 April 2023)
IMSAK: 04:15 WITA
SUBUH: 04:25 WITA
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Bacaan Niat Puasa Ramadhan
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa.
Artinya: “Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala.”
Lebih lengkapnya, jadwal Imsakiyah di Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H bisa disimak di bawah ini:
14 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA
15 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
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16 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
17 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
18 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
19 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
20 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
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21 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
22 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
23 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
24 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
25 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
26 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
27 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
28 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
29 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
30 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)