Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Kamis, 6 April 2023, 04:58 WITA

Berikut jadwal imsakiyah dan adzan Subuh di Kota Banjarmasin Kamis (6/4/2023).

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Kamis, 6 April 2023, 04:58 WITA
https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
Berikut jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2023 dan azan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (6/4/2023) atau 15 Ramadhan 1444 H. Waktu Imsakiyah di Kota Banjarmasin yakni pada pukul 04:58 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2023 dan azan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (6/4/2023) atau 15 Ramadhan 1444 H.

Waktu Imsakiyah di Kota Banjarmasin yakni pada pukul 04:58 WITA.

Kemudian dilanjutkan dengan waktu salat Subuh pada pukul 05:08 WITA.

Berikut jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Banjarmasin, yang telah dirangkum Tribunnews dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

15 Ramadhan 1444 H (Kamis, 6 April 2023)

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:38

Baca juga: Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan

16 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:37

17 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

18 Ramadhan 1444 H

IMSAK:04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

19 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:36

20 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

Baca juga: Belum Mandi Junub hingga Imsak Tiba, Suami Istri Bisa Lanjut Puasa Ramadhan? Simak Penjelasannya

21 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

22 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

23 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

24 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

25 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

Baca juga: Bacaan Doa Qunut saat Shalat Subuh dengan Lafal Latin dan Arti

26 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:35

27 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

28 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

29 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

30 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

Baca juga: Doa Agar Tidak Haus saat Puasa, Ini Tips Minum Air Putih di Bulan Ramadhan

Bacaan Niat Puasa Ramadan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ ِللهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa."

Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

"Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin."

Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih."

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Baca juga berita lainnya terkait Ramadhan 2023.

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal
Imsakiyah
RAMADHAN 2023
Banjarmasin
imsak
Ramadhan 1444 H
Baca Juga
  • Dibanderol Mulai Rp 8 Jutaan, 5 Rekomendasi Laptop AMD Ryzen 5000 Series, Kencang dan Andal
    Produk Laptop
    Dibanderol Mulai Rp 8 Jutaan, 5 Rekomendasi Laptop AMD Ryzen 5000 Series, Kencang dan Andal
    5 Pilihan Game Balapan di Android, Ngabuburit Jadi Seru dan Makin Asyik
    Ramadhan 1444 H
    5 Pilihan Game Balapan di Android, Ngabuburit Jadi Seru dan Makin Asyik
    5 Rekomendasi Handphone Layar AMOLED Rp 2 Jutaan, Dukung Tampilan untuk Main Game dan Nonton Film
    Produk Handphone
    5 Rekomendasi Handphone Layar AMOLED Rp 2 Jutaan, Dukung Tampilan untuk Main Game dan Nonton Film
    5 Rekomendasi Tablet Effervescent Kaya Vitamin, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh saat Puasa
    Ramadhan 1444 H
    5 Rekomendasi Tablet Effervescent Kaya Vitamin, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh saat Puasa
    Jangan Dibuang, Ternyata Kulit Jeruk Punya Banyak Manfaat untuk Kulit
    Tips Kecantikan
    Jangan Dibuang, Ternyata Kulit Jeruk Punya Banyak Manfaat untuk Kulit
    5 Rekomendasi Chopper Handal dari SAMONO, Desain Ringkas Persingkat Haluskan Bahan
    Alat Elektronik
    5 Rekomendasi Chopper Handal dari SAMONO, Desain Ringkas Persingkat Haluskan Bahan
    • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Dijual Rumah Cimahi Cluster Minimalis Modern Nuansa Asri Residence Ciawitali
    Dijual Rumah Cimahi Cluster Minimalis Modern Nuansa Asri Residence Ciawitali
    Rp1,5 Milyar
    Jawa Barat, Cimahi
    Obat Kolesterol Manjur Di Kediri : British Propolis
    Obat Kolesterol Manjur Di Kediri : British Propolis
    Rp250.000
    Jawa Timur, Kediri
    BERSERTIFIKAT, Tlp 0851-7236-1020 Supplier Panel Ats Asco Parung Panjang
    BERSERTIFIKAT, Tlp 0851-7236-1020 Supplier Panel Ats Asco Parung Panjang
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Sedia Balok, Kaso, Reng dan Papan
    Sedia Balok, Kaso, Reng dan Papan
    Rp500.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Dijual Rumah Bandung Cibiru Terawat Di Komplek Vijaya Kusumah
    Dijual Rumah Bandung Cibiru Terawat Di Komplek Vijaya Kusumah
    Rp400.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Kos Eksklusif di Kawasan Tembalang Full Penghuni
    Kos Eksklusif di Kawasan Tembalang Full Penghuni
    Rp3,3 Milyar
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    RUMAH SIAP HUNI, DALAM CLUSTER DI NGAGLIK, SLEMAN
    RUMAH SIAP HUNI, DALAM CLUSTER DI NGAGLIK, SLEMAN
    Rp750.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    CUCI SEPATU DI BOJONG BARU - HUB 0858 9075 8688
    CUCI SEPATU DI BOJONG BARU - HUB 0858 9075 8688
    Rp45.000
    Jawa Barat, Bogor
    Dome Indoor Lensa - Toko Jasa Pasang CCTV Camera - Di Lebakgedong
    Dome Indoor Lensa - Toko Jasa Pasang CCTV Camera - Di Lebakgedong
    Rp2.500.000
    Banten, Lebak
    RUMAH SEMI VILLA FULL FURNISHED DAN PRIVATE POOL DI KOTA MALANG
    RUMAH SEMI VILLA FULL FURNISHED DAN PRIVATE POOL DI KOTA MALANG
    Rp1,1 Milyar
    Jawa Timur, Malang
    Agen Pasang Penangkal Petir Paket KURN R-150 Meter, Free Instalasi
    Agen Pasang Penangkal Petir Paket KURN R-150 Meter, Free Instalasi
    Rp9.100.000
    Jawa Barat, Bekasi
    PROFESIONAL KHURSUS, WA 0852-8490-2082, House of Beauty Paling Bagus di Makassar
    PROFESIONAL KHURSUS, WA 0852-8490-2082, House of Beauty Paling Bagus di Makassar
    Rp2.000.000
    Sulawesi Selatan, Bantaeng
    Lapangan Futsal di Larangan Kota Tangerang Dekat Cipadu Trade Center, SMA Negeri 90
    Lapangan Futsal di Larangan Kota Tangerang Dekat Cipadu Trade Center, SMA Negeri 90
    Rp4 Milyar
    Banten, Tangerang Kota
    Parfum Untuk Remaja Wanita Yang Wangi Tahan Lama Bali
    Parfum Untuk Remaja Wanita Yang Wangi Tahan Lama Bali
    Rp150.000
    Bali, Denpasar
    Pengobatan Kista Epidermoid Tasikmalaya Jawa Barat : British Propolis
    Pengobatan Kista Epidermoid Tasikmalaya Jawa Barat : British Propolis
    Rp250.000
    Jawa Barat, Tasikmalaya
    Obat Hipertensi Stage 1 di Depok Jawa Barat : British Propolis
    Obat Hipertensi Stage 1 di Depok Jawa Barat : British Propolis
    Rp250.000
    Jawa Barat, Depok
    Rumah Jangli Dekat Pasar Jangli dan Akses Tol
    Rumah Jangli Dekat Pasar Jangli dan Akses Tol
    Rp950.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Jasa Pasang Penangkal Petir Ciater Subang Sinyalindo
    Jasa Pasang Penangkal Petir Ciater Subang Sinyalindo
    Rp2.510.000
    Jawa Barat, Subang
    Taman Anggrek Condominium Fully Furnished 3BR, Mid Floor, West Jakarta
    Taman Anggrek Condominium Fully Furnished 3BR, Mid Floor, West Jakarta
    Rp135.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    TERPERCAYA, Tlp 0851-7236-1020 Distributor Panel Ats Asco Malang
    TERPERCAYA, Tlp 0851-7236-1020 Distributor Panel Ats Asco Malang
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan