Ramadan 2023
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Palembang, Rabu 5 April 2023
Jadwal Imsakiyah puasa Ramadhan 1444 H di Kota Palembang, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H dapat disimak di dalam artikel berikut ini.
Penulis:
garudea prabawati
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah dan azan Subuh di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H.
Diketahui jadwal imsakiyah Kota Palembang adalah pukul 04.37 WIB.
Berikut lengkapnya, dikutip dari bimasislam.kemenag.go.id:
14 Ramadhan 1444 H
IMSAK 04:37
SUBUH04:47
TERBIT05:59
DUHA06:26
ZUHUR12:07
ASAR15:20
MAGRIB18:09
ISYA'19:17
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15 Ramadhan 1444 H
IMSAK04:37
SUBUH04:47
TERBIT05:58
DUHA06:26
ZUHUR12:07
ASAR15:20
MAGRIB18:09
ISYA'19:17
16 Ramadhan 1444 H
IMSAK 04:37
SUBUH 04:47
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:07
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:17
17 Ramadhan 1444 H
IMSAK 04:36
SUBUH 04:46
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:06
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:16
18 Ramadhan 1444 H
IMSAK 04:36
SUBUH 04:46
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:06
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:16
19 Ramadhan 1444 H