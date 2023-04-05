Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Palembang, Rabu 5 April 2023

Jadwal Imsakiyah puasa Ramadhan 1444 H di Kota Palembang, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H dapat disimak di dalam artikel berikut ini.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Palembang, Rabu 5 April 2023
Freepik
Ilustrasi Ramadhan. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah dan azan Subuh di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 5 April 2023 atau 14 Ramadhan 1444 H.

Diketahui jadwal imsakiyah Kota Palembang adalah pukul 04.37 WIB. 

Berikut lengkapnya, dikutip dari bimasislam.kemenag.go.id:

14 Ramadhan 1444 H

IMSAK 04:37
SUBUH04:47
TERBIT05:59
DUHA06:26
ZUHUR12:07
ASAR15:20
MAGRIB18:09
ISYA'19:17

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Lantas berikut jadwal lengkap imsakiyah dan azan subuh Ramadhan 2023 di Kota Palembang, hingga 30 Ramadhan 1444 H, dilansir bimasislam.kemenag.go.id:

15 Ramadhan 1444 H

IMSAK04:37
SUBUH04:47
TERBIT05:58
DUHA06:26
ZUHUR12:07
ASAR15:20
MAGRIB18:09
ISYA'19:17

16 Ramadhan 1444 H

IMSAK 04:37
SUBUH 04:47
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:07
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:17

17 Ramadhan 1444 H

IMSAK 04:36
SUBUH 04:46
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:06
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:16

18 Ramadhan 1444 H

IMSAK 04:36
SUBUH 04:46
TERBIT 05:58
DUHA 06:25
ZUHUR 12:06
ASAR 15:20
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:16

19 Ramadhan 1444 H

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
Puasa Ramadhan
imsak
Palembang
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