DPD RI Dukung MoU Voice of Istiqlal dengan Kedutaan Amerika Serikat

(HO/IST)

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Voice of Istiqlal dengan Kedutaan Amerika Serikat. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Public Affairs Section US Embassy Jakarta, Rachel Cooke, pada hari ini Kamis (6/4/2023).