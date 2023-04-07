Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru Jumat, 7 April 2023, Pukul 04.48 WIB

Simak jadwal imsakiyah dan azan subuh untuk Kota Pekanbaru, Riau hari ini, Jumat (7/4/2023). Waktu imsakiyah di Pekanbaru yakni pukul 04.48 WIB.

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru Jumat, 7 April 2023, Pukul 04.48 WIB
bimasislam.kemenag.go.id
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru hari ini Jumat, 7 April 2023. Waktu imsakiyah di Pekanbaru yakni pukul 04.48 WIB, sedangkan azan subuh pada 04.58 WIB. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah puasa Ramadhan dan azan subuh untuk Kota Pekanbaru, Riau, hari ini, Jumat (7/4/2023)

Waktu imsak Kota Pekanbaru hari ini yakni pada pukul 04.48 WIB, sedangkan azan subuh pada 04.58 WIB.

Tak hanya jadwal imsakiyah dan azan subuh, dalam artikel ini juga memuat jadwal salat selama bulan Ramadhan 2023.

Lebih lengkapnya, inilah jadwal imsakiyah Kota Pekanbaru hari ini, dikutip dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

16 Ramadhan 1444 H (7 April 2023)

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:10
Duha = 06:37
Zuhur = 12:20
Asar = 15:29
Magrib = 18:23
Isya' = 19:32

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17 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:09
Duha = 06:37
Zuhur = 12:20
Asar = 15:30
Magrib = 18:23
Isya' = 19:31

18 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:23
Isya' = 19:31

19 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:47
Subuh = 04:57
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

20 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:47
Subuh = 04:57
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

21 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:31
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

22 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

23 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

24 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

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25 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

26 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

27 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:07
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

28 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:06
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

29 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:06
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

30 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:43
Subuh = 04:53
Terbit = 06:06
Duha = 06:33
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal
Imsakiyah
RAMADHAN 2023
Pekanbaru
jadwal Imsak
Ramadhan 1444 H
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