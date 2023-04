Profil Low Tuck Kwong Orang Terkaya di Indonesia 2023 Versi Forbes, Hartanya sekitar Rp403 Triliun

TRIBUNNEWS.COM - Low Tuch Kwong tercatat sebagai orang paling kaya di Indonesia, setelah Media Forbes mengeluarkan rilis terbarunya.

Dalam rilis Forbes tersebut terdapat 10 daftar orang terkaya di Indonesia.

Di mana menurut daftra Forbes, setelah Low Tuch Kwong, orang terkaya kedua di Indonesia yakni R Budi Hartono disusul Michael Hartono.

Low Tuch Kwong tercatat memiliki harta US$ 27,0 miliar, sementara R Budi Hartono US$ 24,2 miliar dan Michael Hartono memiliki harta sebesar US$ 23,2 miliar.

Lantas berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia pada pekan ini per Januari 2023:

1. Low Tuck Kwong US$ 27,0 miliar

2. R.Budi Hartono US$ 24,2 miliar

3. Michael Hartono US$ 23,2 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 8,0 miliar

5. Prajogo Pangestu US$ 5,5 miliar

6. Chairul Tanjung US$ 5,3 miliar

7. Djoko Susanto US$ 4,6 miliar

8. Tahir & Family US$ 4,4 miliar

8. Djoko Susanto US$ 4,3 miliar