Viral Diduga WNI Tak Berkutik Saat Dirampok di Luar Negeri, Kemlu Telusuri Lokasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah video menunjukan sejumlah orang yang diduga merupakan warga negara Indonesia (WNI) pasrah merekam hartanya yang ada di dalam mobil dibobol rampok.

Dugaan orang tersebut WNI muncul sebab perekam menggunakan Bahasa Indonesia.

Video tersebut viral di media sosial Instagram.

"Video, video, video terus," ungkap seorang perekam dalam video unggahan folkshitt, Rabu (12/4/2023).

"Oh my God, my bag," lanjut lainnya.

Dua orang rampok bertopeng yang menggunakan jaket hoodie abu-abu dan hitam menggasak beberapa tas serta koper yang ada di dalam mobil abu-abu yang dikendarai orang yang diduga WNI tersebut.

Kedua rampok yang membawa mobil sedan itu lalu kabur setelah melancarkan aksinya.

Hingga saat ini belum diketahui dimana perampokan itu terjadi.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) juga belum mendapatkan laporan dari perwakilan RI.

Menanggapi video viral, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran.

"Saat ini kami masih melakukan penelusuran mengenai lokasi kejadian dan WNI yang menjadi korban," ujarnya.