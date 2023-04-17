Ramadan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 di Samarinda Senin, 17 April 2023, Pukul 18.17 WITA
Warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini, Senin, 17 April 2023 akan berbuka puasa pada pukul 18.17 WITA.
Penulis:
Widya Lisfianti
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Bulan puasa Ramadhan 2023 telah memasuki hari ke-26 pada hari ini, Senin, 17 April 2023.
Warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini akan berbuka puasa pada pukul 18.17 WITA.
Dilanjutkan waktu sholat Isya pada pukul 19.27 WITA.
26 Ramadhan 1444 H atau 17 April 2023
Magrib= 18.17 WITA
Isya'= 19.27 WITA
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Sebelum berbuka puasa, umat Muslim harus membaca doa berbuka puasa, sebagai berikut:
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
"Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin."
Artinya: Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ
Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa, beliau membaca: Dzahabaz dzama-u, Wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru, Insyaa Allah.
Artinya: "Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, Insya Allah."
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27 Ramadhan 1444 H
Imsak= 04.42
Subuh= 04.52
Terbit= 06.05
Duha= 06.32
Zuhur= 12.14
Asar= 15.30
Magrib= 18.17
Isya'= 19.26
28 Ramadhan 1444 H
Imsak= 04.42
Subuh= 04.52
Terbit= 06.05
Duha= 06.32
Zuhur= 12.14
Asar= 15.30
Magrib= 18.17
Isya'= 19.26
29 Ramadhan 1444 H
Imsak= 04.42
Subuh= 04.52
Terbit= 06.04
Duha= 06.32
Zuhur= 12.14
Asar= 15.30
Magrib= 18.17
Isya'= 19.26
30 Ramadhan 1444 H
Imsak= 04.42
Subuh= 04.52
Terbit= 06.04
Duha= 06.32
Zuhur= 12.14
Asar= 15.30
Magrib= 18.16
Isya'= 19.26
(Tribunnews.com, Widya)