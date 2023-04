Perkuat Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Tiongkok, Ketua Umum KIKT Terima Delegasi KADIN Guangxi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KADIN Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Boy Tohir menerima delegasi KADIN Guangxi di Jakarta pada Senin (17/4/2023).

Pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Boy Tohir mengatakan dirinya yakin bahwa motor penggerak pembangunan Asia adalah Tiongkok.

"Saya sangat meyakini, bahwa Eropa adalah masa lalu, Amerika masa kini, masa depan adalah Asia. Saya percaya motor pembangunan Asia ini adalah Tiongkok," kata Boy Tohir dalam keterangannya, Senin.

Menurutnya hubungan ASEAN-Tiongkok penting. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, sehingga diharapkan ada penguatan hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia.

"Dalam dua tahun terakhir, hubungan baik Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping sangat baik. Saya merasa terhormat, masa pandemi sudah tiga kali berkunjung ke Tiongkok dengan Pak Luhut," ungkapnya.

Adapun selain meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara, diharapkan rekan delegasi Guangxi bisa membantu penguatan hubungan dagang dan hubungan budaya.

"Kita harus proaktif untuk memperkenalkan budaya Tiongkok. Kembali ke sejarah perdagangan dimulai dari budaya, ibarat kata tak kenal maka tak sayang," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Deputy Secretary General of the CABIS Secretariat and Vice Chairperson of CCPIT Guangxi Committe (KADIN), Wu Juan mengungkapkan hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok sudah terjalin baik.

Delegasi KADIN Guangxi bertemu dengan pengurus KADIN Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Jakarta pada Senin (17/4/2023). (Istimewa)

Oleh karena itu, kehadiran delegasi KADIN Guangxi berkunjung untuk tujuan mempererat kerjasama ekonomi Tiongkok-Indonesia.

"Kami mengharapkan rekomendasi dari KIKT sehingga mempermudah kerjasama ekonomi antar kedua negara," tukasnya.

Sementara, Ketua INTI Teddy Sugianto mengungkapkan bahwa kunjungan KADIN Guangxi berkaitan dengan penyelenggaraan Smart City Expo di Indonesia yang direncanakan berlangsung 25-27 Mei mendatang di Jakarta.

Pada pertemuan itu, turut hadir Wakil Ketua KADIN Guangxi, Huang Yingzing dan Yu Delin, Tang An dan delegasi lainnya.

Hadir mendampingi Ketua INTI Teddy Sugianto, Sekjen INTI Candra Jap, Anggota KIKT Maruarar Sirait, Mayjen TNI (Purn) Ben Y Rimba Mars, Edi Yansah dan Robert Njo (Wakil Ketum INTI) dan Loretta Thamrin.