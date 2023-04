Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 2023, Cocok Dibagikan di Instagram dan WhatsApp

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat Idul Fitri 2023.

Umat Muslim akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri 2023.

Idul Fitri atau Lebaran merupakan hari yang ditunggu-tunggu umat Muslim setelah puasa satu bulan penuh di bulan Ramadhan.

Untuk merayakan momen Idul Fitri 2023, kamu dapat membagikan ucapan melalui Instagram dan WhatsApp.

Kumpulan Ucapan Idul Fitri 2023 yang dikutip dari Cavpo, zamzam.com dan hamariweb:

1. "Happy Eid 2023 to you! Every Muslim is invited to bask in the warmth of Allah’s love on this day, so be sure to spread the excitement and delight to your loved ones! May Allah bless you with endless pleasure and benevolence!"

"Selamat Idul Fitri 2023 untukmu! Setiap Muslim diundang untuk bertemu dalam kehangatan cinta Allah pada hari ini, jadi pastikan untuk menyebarkan kegembiraan dan kesenangan tersebut kepada orang yang Anda cintai! Semoga Allah memberkati Anda dengan kesenangan dan kebajikan tanpa akhir!"

2. "Happy Eid 2023! May Eid bring our heart’s goal to life and illuminate our path to righteousness. On this Eid, may goodwill and pleasure be increased in our lives. May Allah reward your excellent acts and pardon your transgressions,"

"Selamat Idul Fitri 2023! Semoga Idul Fitri menghidupkan tujuan hati kita dan menerangi jalan kita menuju kebenaran. Pada Idul Fitri ini, semoga niat baik dan kesenangan meningkat dalam hidup kita. Semoga Allah membalas perbuatan baikmu dan mengampuni dosa-dosamu"

3. "Eid is a day to celebrate and laugh heartily. Today is a time to thank Allah for all his divine favors bestowed upon us. A happy Eid to you in 2023."

Idul Fitri adalah hari untuk merayakan dan bersenangp-senang. Hari ini adalah waktu untuk berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat ilahi yang diberikan kepada kita. Selamat Idul Fitri untuk Anda di tahun 2023."

4. "Happy Eid 2023! I want Allah to bless you abundantly with joy and prosperity in this life and the hereafter."

"Selamat Idul Fitri 2023! Semoga Allah memberkati Anda berlimpah dengan sukacita dan kemakmuran dalam kehidupan ini dan akhirat."

5. "Happy Eid 2023! Enjoy the moment and be joyful. A happy life may be created with little outside help; it all starts with you and your thoughts."

"Selamat Idul Fitri! Nikmati saat ini dan bergembiralah. Kehidupan yang bahagia dapat diciptakan dengan sedikit bantuan dari luar; semuanya dimulai dengan Anda dan pikiran Anda."

6. "Eid Mubarak! I wish Allah to grant you all a healthy life and bless you with boundless happiness."

"Idul Fitri! Saya berharap Allah memberi Anda semua kehidupan yang sehat dan memberkati Anda dengan kebahagiaan tanpa batas,"

7. "Eid Mubarak to all my family members. I wish you happiness and health this Eid ul Fitr."

"Selamat Idul Fitri untuk semua anggota keluarga saya. Saya berharap Anda bahagia dan sehat di Idul Fitri ini."

8. "May Eid take away all your sorrows. Eid Mubarak to you and your family."

"Semoga Idul Fitri menghapus semua kesedihanmu. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda."

9. "Eid Mubarak 2023! May Allah’s blessings be with you today, tomorrow, and always."

"Selamat Idul Fitri 2023! Semoga berkah Allah menyertai Anda hari ini, besok, dan selalu."

10. "Eid Mubarak 2023! May Allah flood your life with happiness and peace of mind on this occasion."

"Selamat Idul Fitri 2023! Semoga Allah membanjiri hidup Anda dengan kebahagiaan dan ketenangan pikiran pada kesempatan ini."

11. "Eid Mubarak 2023 to you! Welcome the day with a smile on your face and embrace the divine blessings with arms wide open!"

"Selamat Idul Fitri 2023 untukmu! Sambut hari dengan senyuman di wajah Anda dan rangkul berkah ilahi dengan tangan terbuka lebar!"

12. "Eid Mubarak 2023! Wishing you peace and prosperity throughout your life, and praying that Allah grants all your prayers."

"Selamat Idul Fitri 2023! Semoga Anda damai dan sejahtera sepanjang hidup dan berdoa agar Allah mengabulkan semua doa Anda."

13. "Eid Mubarak to my brothers and sisters, close friends, and family. I hope the All-Powerful will make our life beautiful and our battles worthwhile."

"Selamat Idul Fitri untuk saudara dan saudariku, teman dekat, dan keluarga. Saya berharap Yang Mahakuasa akan membuat hidup kita indah dan perjuangan kita berharga."

14. "Eid Mubarak 2023 to you and your loved ones! May God accept our prayers, good deeds, and sacrifices and shower us with his holy blessings."

"Selamat Idul Fitri 2023 untuk Anda dan orang yang Anda cintai! Semoga Tuhan menerima doa, amal baik, dan pengorbanan kita dan menghujani kita dengan berkah sucinya."

15. "May you have every motivation to make your life even more beautiful due to this lovely Eid event. I’d like to wish you a nice Eid! Happy Eid 2023!"

"Semoga Anda memiliki setiap motivasi untuk menjadikan hidup Anda lebih indah karena momen Idul Fitri yang indah ini. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 2023!"

