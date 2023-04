Mudik Bersama BUMN yang Ini Beda, Peserta dapat Asuransi Kecelakaan Diri Gratis

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tingginya volume kendaraan selama periode mudik Lebaran 2023 ini berpotensi meningkatkan risinya terjadinya kecelakaan yang dipicu oleh kelelahan pengemudi karena perjalanan jauh hingga faktor kendaraan yang kurang prima.

Demi meeminimalisir hal itu, Askrindo melalui DigiAsk memberikan Asuransi Kecelakaan Diri gratis kepada 900 pemudik yang berangkat mudik bersama BUMN yang diselenggarakan Askrindo selama dua hari pada 18 – 19 April 2023.

Nilai pertanggungan yang disiapkan mencapai Rp. 27 miliar.

Pemberian perlindungan asuransi kecelakaan gratis ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berasuransi sekaligus wujud nyata BUMN hadir di masyarakat.

Direktur Utama Askrindo Priyastomo menjelaskan, Asuransi Kecelakaan Diri ini untuk melindungi pemudik dari risiko perjalanan seperti meninggal dunia atau cacat tetap dalam jangka waktu 7 hari pertanggungan.

"Pemberian asuransi akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mudik bersama yang diselenggarakan Askrindo pada 18 – 19 April 2023," ujarnya Selasa, 18 April 2023.

“Selama perjalanan mudik, risiko kecelakaan harus selalu diwaspadai. Selain mempersiapkan diri dengan moda transportasi yang nyaman, Askrindo ingin para pemudik memiliki perlindungan tambahan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Priyastomo.

Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan arahan sekaligus melepas peserta Mudik Bersama BUMN 2023 bertajuk “Mudik Dinanti Mudik di Hati” pagi tadi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menekankan, kegiatan mudik bersama BUMN merupakan salah satu implementasi bakti BUMN sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Ini sekaligus juga langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik dengan mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman,” ujar Erick.

Pendaftaran peserta mudik gratis ini dibuka dengan kuota terbatas sejak 5 April 2023. Kegiatan mudik yang diselenggarakan bersama dengan Indonesia Financial Group (IFG), sebagai holding asuransi dan penjaminan BUMN dengan memberangkatkan sebanyak 1.850 pemudik menggunakan 39 armada bus eksekutif.

Kota-kota tujuan mudik adalah Kuningan (via Cirebon), Pekalongan (via Tegal), Purworejo (via Purwokerto), Magelang (via Temanggung), Kudus (via Semarang), Yogyakarta (via Klaten), Wonogiri (via Solo) dan Surabaya.

Menurut Priyastomo, Peserta mudik juga mendapatkan konsumsi serta healthy kit untuk menjamin kenyamanan selama perjalanan.

CAPTION:

Direktur Utama Askrindo Priyastomo di seremoni pemberangkatan peserta Mudik B ersaam BUMN di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2023.