Dampingi Momen Mudik Pelanggan, MMKSI Gelar Posko Siaga Lebaran dan Kilau Lebaran Campaign

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang libur hari raya Idul Fitri tahun 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, menggelar berbagai program, yaitu ‘Posko Lebaran 2023’ dan ‘Kilau Lebaran Campaign’ untuk menemani para pelanggan setia. Mulai dari 15 hingga 30 April 2023, para pelanggan bisa menikmati berbagai layanan di lokasi yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Director of After Sales and Service Division PT MMKSI, Eiichiro Hamazaki menyampaikan bahwa, “Kami ingin menemani dan memastikan pelanggan Mitsubishi Motors aman dan nyaman. Dalam merayakan hari raya dan aktivitas mudik Lebaran pada tahun 2023. Oleh karena itu kami kembali menghadirkan program ‘Posko Siaga Lebaran 2023’, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.”

Pada tahun ini, MMKSI juga menambahkan posko di wilayah Tol Trans Sumatera demi kenyamanan pelanggan untuk mendukung kelancaran perjalanan.

“Selain di rute mudik pulau Jawa, dan tahun ini kami menambahkan posko di Tol Trans Sumatera untuk memudahkan pelanggan mendapatkan dukungan perjalanannya. Pelanggan dapat memanfaatkan penawaran menarik untuk pembelian suku cadang selama periode lebaran tahun ini seperti posko siaga 24 jam, bengkel siaga, pengecekan kendaraan gratis, dan beragam promo servis menarik di posko dan juga di bengkel resmi Mitsubishi Motors,” ujar Hamazaki.

Sementara itu, program Kilau Lebaran Campaign ditujukan bagi para pelanggan untuk menjaga kondisi kendaraan setelah kembali dari kampung halaman.

“Selain itu melalui program “Kilau Lebaran Campaign”, kami ingin memastikan kondisi kendaraan setelah digunakan dan kembali dari aktivitas mudik lebaran. Kami berharap pelanggan dapat menikmati kemudahan dari program dan layanan yang kami sediakan, serta dapat berkumpul dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga,” lanjut Hamazaki.

Hadirkan layanan servis dan fasilitas untuk pemudik

Bekerjasama dengan dealer resmi yang menyediakan Posko Siaga Mitsubishi Motors, MMKSI akan hadir menemani pelanggan dalam memberikan layanan servis kendaraan selama 24 jam mulai dari 15 hingga 30 April 2023. Nantinya, para pemudik bisa menikmati pelayanan posko ini di 12 titik jalur mudik pantai utara pulau Jawa dan Sumatera.

Selain itu, para pelanggan Mitsubishi Motors dapat memanfaatkan fasilitas Posko Siaga, untuk beristirahat sejenak dan menikmati fasilitas yang telah disediakan di Posko Siaga Mitsubishi Motors 24 Jam.

Pemudik bisa beristirahat di sela-sela perjalanan di ruang istirahat dengan berbagai fasilitas, seperti ruangan ber-AC, sofa, TV, game-console, kids-corner, dan fasilitas lainnya. Tak hanya itu, akan ada makanan dan minuman gratis, koneksi wifi gratis, alat pijat, dan general check-up kendaraan gratis. Berikut titik lokasi posko mudik yang bisa Anda kunjungi:

Posko Siaga Mitsubishi Motors 24 Jam

Bagi para pelanggan yang ingin melakukan servis kendaraan di Posko Siaga Mitsubishi Motors 24 Jam ini dapat menikmati diskon spesial untuk servis kendaraan dan pembelian sparepart di dealer resmi Mitsubishi Motors.

Alamat dan kontak dealer resmi Mitsubishi Motors dapat diakses di situs resmi MMKSI pada link berikut ini atau menghubungi Mitsubishi Motors Customer Care di nomor telepon 0804-1-300-300 dan layanan asisten virtual berbasis chat, MIRA, melalui WhatsApp, atau nomor 0811-130-1300.