Teddy Minahasa Ungkap Sumber Foto Suasana BAP Dody Prawiranegara dan Mami Linda: Bagian dari Intel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Irjen Pol Teddy Minahasa mengungkapkan sumber foto suasana pemeriksaan dan pembuatan berita acara penyidikan (BAP) AKBP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti.

Foto-foto itu diakui bukan berasal dari Teddy Minahasa sendiri, melainkan tim eksternal.

"Yang pasti bukan Pak Teddy Minahasa sendiri yang dapat, kira-kira beliau di dalam. Itu informasi dari luar," kata penasihat hukum Teddy Minahasa, Anthony Djono pada Selasa (18/4/2023).

Suasana BAP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti.

Diakuinya bahwa foto-foto tersebut diperoleh dari sumber intel yang tak bisa dibeberkan lebih lanjut.

"Itu ada tim yang memberikan kepada kami, kami yang teruskan. Itu bagian dari intel, kita enggak bisa ceritakan," katanya.

Menurut Djono, tim tersebut memberikan foto-foto lantaran merasa simpati dengan Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba.

"Tentu ada yang merasa ada ketidakadilan yang dialami Pak Teddy. Mereka simpati, mereka memberikan bukti," ujarnya.

Namun saat ditanya, apakah intel yang dimaksud merupakan bagian dari penyidik, Djono enggan buka suara.

"No comment."

Suasana BAP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. (Dokumen Pleidoi Teddy Minahasa)

Sebelumnya, foto-foto suasana BAP Dody dan Linda diungkapkan Teddy Minahasa dalam pleidoinya yang bertajuk Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi.

Dalam pleidoinya, Teddy menuding bahwa penasihat hukum Dody dan Linda sudah sepaham dengan tim penyidik.

Alasannya, penasihat hukum Dody dan Linda, Adriel Purba ditunjuk oleh tim penyidik.

Kesepahaman itu juga disimpulkan Teddy dari suasana santai dalam pemeriksaan Dody dan Linda pada 19 November tanpa didampingi Adriel Purba.

"Dapat dipastikan bahwa Adriel Viari Purba adalah representasi dari penyidik, demikian pula sebaliknya bahwa penyidik dan atasannya sebagai the man behind the gun," kata Teddy dalam saat membacakan pleidoi di persidangan pada Rabu (13/4/2023).