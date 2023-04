Solusi Bangun Indonesia Pabrik Narogong Berbagi Kebaikan dan Pererat Sinergi di Bulan Ramadan 1444H

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kepedulian terhadap sahabat difabel, anak-anak yatim piatu dan kaum duafa merupakan salah satu cara memastikan perwujudan lingkungan yang inklusif, sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan.

Di sekitar area operasional PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Narogong, masih terdapat anak-anak yatim piatu, sahabat difabel dan kaum duafa yang memerlukan perhatian khusus agar dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Reni Pujiasih, salah satu warga yang berasal dari kelompok SARTIKA BERDAYA (Sahabat Perempuan Kepala Keluarga Berdaya) – program binaan SBI Pabrik Narogong, pernah merasakan perjuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kekurangan.

Sebelum tergabung dengan kelompok SARTIKA BERDAYA, Reni seringkali mengalami kesulitan hingga terpaksa menjual rumah. Namun berkat kerja keras, keinginan yang kuat serta semangat pantang menyerah untuk menghidupi keluarga dengan sebaik-baiknya, Reni berhasil memiliki kehidupan yang layak. Di kelompok SARTIKA BERDAYA, ia mendapatkan banyak pengalaman berharga mulai dari bimbingan dan pelatihan untuk mengelola kondisi ekonomi hingga pendampingan dan pemberian stimulan usaha yang membantu dan merubah kehidupannya.

Selain keterlibatan dalam program pemberdayaan masyarakat, Reni juga merasakan manfaat lainnya dari program-program yang diberikan oleh SBI Pabrik Narogong, salah satunya adalah dengan menjadi penerima santunan dan paket sembako di bulan suci Ramadan. “Saya sangat berterima kasih atas apa yang diberikan oleh SBI Pabrik Narogong kepada kami. Tidak hanya pendampingan dan pembinaan dalam program, namun juga kepedulian dari Perusahaan yang telah berbagi berkah di bulan suci Ramadan tahun ini”, tutur Reni.

Sebagai perusahaan BUMN yang tumbuh dan besar bersama masyarakat, SIG bersama anak usahanya menggelar kegiatan Safari Ramadan 1444H di seluruh wilayah operasional Perusahaan yakni Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan. SBI Pabrik Narogong memberikan santunan kepada 160 anak yatim dan sahabat difabel, 2700 paket sembako untuk fakir miskin dan kaum duafa yang berada di sekitar area operasional, serta bantuan karpet untuk sarana ibadah di 9 masjid sekitar Pabrik Narogong yang dilakukan sejak tanggal 10-14 April 2023. Selain itu SBI juga menyelenggarakan kegiatan Tarling (Tarawih keliling) dan pembagian takjil bersama masyarakat sekitar pabrik.

Kelompok Sartika Berdaya berjualan takjil bagi masyarakat sekitar area Pabrik Narogong.

General Affairs & Community Relations Manager SBI Pabrik Narogong, Nur Lailiyah mengatakan berbagi di bulan suci Ramadan menjadi salah satu bentuk pengamalan untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar. “Ramadan adalah buIan penuh kemuliaan yang menjadi momentum untuk menebar kemanfaatan bagi sesama. Sebagai salah satu bentuk komitmen dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kami berupaya untuk memberikan kebahagiaan dalam bentuk apapun yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Semoga kita dapat terus mempraktikkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari”, tutur Nur Lailiyah.(*)