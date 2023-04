35 Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023, Cocok Dibagikan untuk Keluarga, Kerabat hingga Status di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan 35 ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023.

Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 menjadi hari kemenangan bagi umat Islam, setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Selain menjadi momen berkumpul dengan keluarga, Hari Raya Idul Fitri juga bisa dirayakan dengan cara memberikan ucapan kepada keluarga dan orang terdekat.

Nah, berikut ini kumpulan ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023 yang dapat dibagikan untuk keluarga, kerabat hingga media sosial.

35 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023

1. Eid Mubarak to you and your family! May the blessings of Allah be with you always and may all your prayers be answered.

Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda! Semoga rahmat Allah selalu menyertai Anda dan semoga semua doa Anda terkabul.

2. I hope this Eid brings peace, prosperity, and happiness to everyone’s life. Eid Mubarak!

Saya berharap Idul Fitri ini membawa kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi kehidupan semua orang. Idul Fitri!

3. Eid Mubarak to you and your family. May the Almighty accept your prayers and bless you with the rewards of Ramadan.

Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda. Semoga Yang Mahakuasa menerima doa-doa Anda dan memberkati Anda dengan pahala Ramadhan.

4. Eid Mubarak! On this blessed day, I wish for your success, growth, and good health to the Almighty! May Allah accept your prayers, fulfill your goals and bring you the victory you deserve! Prayers and best wishes for your journey ahead!

Idul Fitri! Pada hari yang diberkati ini, saya mendoakan kesuksesan, pertumbuhan, dan kesehatan Anda kepada Yang Mahakuasa! Semoga Allah menerima doa-doa Anda, memenuhi tujuan Anda dan memberi Anda kemenangan yang layak Anda dapatkan! Doa dan harapan terbaik untuk perjalanan Anda ke depan!

5. May Allah open the doors of happiness and prosperity for you. Eid Mubarak to you and your family.