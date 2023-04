25 Contoh Caption Lebaran 2023 Singkat: Eid Mubarak!

TRIBUNNEWS.COM - Hari Raya Idul Fitri 1444 H telah tiba.

Berbagai momen bersama keluarga maupun teman biasanya diabadikan dalam bentuk foto maupun video.

Foto bersama keluarga atau teman tersebut bisa diunggah ke sosial media dengan keterangan atau caption bertema Lebaran.

Untuk itu, berikut Tribunews.com rangkum caption Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dikutip dari India Times:

1. Happy Eid 2023!

2. Wishing you a very happy Eid, from our family to yours.

3. Eid Mubarak!

4. Wishing a very Happy Eid to you. May the high spirits and positivity of this auspicious day bring you goodness and smiles.

5. May Allah bless you and your family with great joy, happiness and prosperity. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

6. May Allah open the doors of success and bless you, today and always. Eid Mubarak 2023!

7. Sending you my best wishes on this happy occasion of Eid! Happy Eid-ul-Fitr 2023!

8. May Allah bless all of us on this auspicious day. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

9. May Allah guide us through life, today and always. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

10. May Allah's divine blessings make our life blissful. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

11. Happy Eid-ul-Fitr 2023! May this Eid bring us lots of joy.

12. Have a joyous and memorable Eid with your loved ones today. Eid-ul-Fitr 2023!

13. May your life be as sweet as the Sevaiyan today. Happy Meethi Eid!

14. May your life be as filled with abundance as the feast that you'll have today with your friends and family. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

15. Have a great day and a wonderful year ahead. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

16. No matter what troubles you face in life, always remember that Allah is there with you to guide you. Wishing you a very happy Eid-ul-Fitr 2023!

17. Not just today, but always keep Allah in your prayers. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

18. May all your dreams come true this year. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

19. Have a very happy Eid-ul-Fitr!

20. Stay safe and stay happy always. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

21. May Allah bless you with a sane mind, a happy heart, and a healthy body. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

22. This Eid-ul-Fitr, I hope your life becomes as sweet as the sevaiyan you'll have today. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

23. Eid Mubarak, from our family to yours!

24. We may be miles apart, but you'll always be in my heart and prayers. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

25. Keep us in your heart and memory. Happy Eid-ul-Fitr 2023!

Contoh Caption Lebaran 2023 dalam Bahasa Indonesia

1. Selamat Idul Fitri 2023!

2. Mengucapkan selamat Idul Fitri, dari keluarga kami untuk Anda.

3. Idul Fitri!

4. Mengucapkan Selamat Idul Fitri untukmu. Semoga semangat tinggi dan kepositifan di hari yang baik ini memberi Anda kebaikan dan senyuman.

5. Semoga Allah memberkati Anda dan keluarga Anda dengan sukacita, kebahagiaan, dan kemakmuran yang besar. Selamat Idul Fitri 2023!

6. Semoga Allah membuka pintu kesuksesan dan memberkati Anda, hari ini dan selalu. Idul Fitri 2023!

7. Mengirimkan harapan terbaik saya pada kesempatan Idul Fitri yang bahagia ini! Selamat Idul Fitri 2023!

8. Semoga Allah memberkati kita semua di hari yang baik ini. Selamat Idul Fitri 2023!

9. Semoga Allah membimbing kita melalui hidup, hari ini dan selalu. Selamat Idul Fitri 2023!

10. Semoga berkah Ilahi membuat hidup kita bahagia. Selamat Idul Fitri 2023!

11. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023! Semoga Idul Fitri ini memberi kita banyak kegembiraan.

12. Rayakan Idul Fitri dengan gembira dan berkesan bersama orang tersayang hari ini. Idul Fitri 2023!

13. Semoga hidupmu semanis Sevaiyan hari ini. Selamat Idul Fitri!

14. Semoga hidup Anda dipenuhi dengan kelimpahan seperti pesta yang akan Anda adakan hari ini bersama teman dan keluarga Anda. Selamat Idul Fitri 2023!

15. Semoga harimu menyenangkan dan tahun depan yang indah. Selamat Idul Fitri 2023!

16. Apa pun masalah yang Anda hadapi dalam hidup, selalu ingat bahwa Allah ada bersama Anda untuk membimbing Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023!

17. Bukan hanya hari ini, tapi selalu jaga Allah dalam doamu. Selamat Idul Fitri 2023!

18. Semoga semua impian Anda menjadi kenyataan tahun ini. Selamat Idul Fitri 2023!

19. Selamat Idul Fitri!

20. Tetap aman dan selalu bahagia. Selamat Idul Fitri 2023!

21. Semoga Allah memberkati Anda dengan pikiran yang waras, hati yang bahagia, dan tubuh yang sehat. Selamat Idul Fitri 2023!

22. Idul Fitri ini, saya harap hidup Anda semanis sevaiyan yang Anda miliki hari ini. Selamat Idul Fitri 2023!

23. Idul Fitri, dari keluarga kami untuk Anda!

24. Kita mungkin terpisah bermil-mil jauhnya, tapi kamu akan selalu ada di hati dan doaku. Selamat Idul Fitri 2023!

25. Simpan kami di hati dan ingatan Anda. Selamat Idul Fitri 2023!

