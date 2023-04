Ganjar Pranowo: Ini Momentum Buat Kita Mengkonsolidasikan Kekuatan untuk Bersatu

TRIBUNNEWS.COM - Ganjar Pranowo mengatakan, penunjukan dirinya sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 adalah momentum mengkosolidasikan kekuatan untuk bersatu.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo resmi ditunjuk sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penunjukan itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/4/2023) pukul 13.45 WIB.

Ganjar mengaku, penugasan menjadi capres tersebut merupakan suatu kehormatan sebagai kader partai.

"Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one," kata Ganjar Pranowo, dikutip dari YouTube BKN PDI Perjuangan, Jumat.

Dia juga mohon dukungan, kritik, dan saran kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP.

Ganjar mengatakan, akan berjuang dengan lebih baik dengan status sebagai capres Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang.

"Hari ini ibu (Megawati) mengumumkan, memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, Insyaallah saya akan berjuang lebih baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengatakan akan mewujudkan seluruh inspirasi dari pemikiran bung Karno.

Menurutnya, sebagai seorang pemikir politik, bung Karno mampu berbicara dalam taraf global, nasional, hingga taraf lokal yang terkecil. Dan bisa bersentuhan secara langsung dengan rakyat.

"Seluruh inspirasi dari pemikiran bung Karno inilah yang musti kita wujudkan, tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan undang-undang dasar musti kita wujudkan," kata Ganjar.

Pada kesempatan itu, ganjar juga berterimakasih kepada Puan Maharani, yang pernah melakukan penugasan politik di Jawa Tengah.

"Tentu saya ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan dua periode," ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah tersebut juga mengucapkan terimakasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya terobosan-terobosan Jokowi yang sudah dibangun harus diteruskan.