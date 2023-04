Tarif Jalan Tol Diskon 20 Persen, Berlaku di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang Menuju Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut informasi terkait diskon tarif jalan tol untuk arus balik lebaran 2023.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menambah diskon tarif 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa pada periode arus balik.

Semula diskon tersebut hanya berlaku untuk tarif terjauh di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kini akan berlaku dari Semarang hingga Jakarta.

Tepatnya dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang hingga GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Baca juga: Menko PMK: Ada Potongan Biaya 20 Persen di Jalan Tol Kalikangkung-Cikampek pada 27-29 April 2023

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menjelaskan diskon tarif tol 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus, bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus (melakukan tap in) dari GT Kalikangkung dan melakukan tap out di GT Cikampek Utama.

"Pemberlakuan diskon untuk periode arus balik akan mulai diberlakukan pada Kamis, 27 April 2023 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu, 29 April 2023 pukul 06.00 WIB. Potongan diskon akan dilakukan di GT Cikampek Utama saja dan hanya untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta."

"Perjalanan ini akan menempuh sejumlah ruas jalan tol yang tidak hanya dikelola oleh Jasa Marga, namun juga oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya, dimulai dari Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” ujar Lisye.

Besaran Tarif Tol Setelah Mendapat Diskon

Mengutip dari laman Jasa Marga, besaran diskon tarif tol 20 persen untuk perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp372.000 menjadi Rp297.600 (diskon sebesar Rp74.400);

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp575.000 menjadi Rp499.200 (diskon sebesar Rp75.800);

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp758.000 menjadi Rp655.600 (diskon sebesar Rp102.400).

Adapun khusus untuk di Jalan Tol Cikopo-Palimanan, diskon 20 persen hanya berlaku untuk kendaraan Golongan 1, sementara di ruas jalan tol lainnya berlaku untuk semua golongan kendaraan.

Baca juga: One Way Arus Balik Lebaran 2023 Dimulai Pukul 14.00 WIB Hari Ini, Cek Jadwal Rekayasa Lalu Lintas

"Diskon ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik. Untuk itu, kami imbau pengguna jalan dapat memastikan kesiapannya sebelum melakukan perjalanan, di antaranya dengan memastikan kecukupan saldo e-toll dan BBM, serta memastikan kondisi kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima."

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup (tarif sesuai jarak), hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap in dan tap out sehingga saat saldo kurang tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya. Untuk itu sekali lagi, pastikan kecukupan saldo e-toll untuk menghindari antrean di gerbang tol," urai Lisye.

Saat memasuki GT Cikampek Utama, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan arahan petugas karena gangguan sekecil apapun yang terjadi akan berdampak pada arus lalu lintas yang ada dan mengakibatkan antrean kendaraan.

Hindari perjalanan di waktu yang diprediksi menjadi puncak arus balik yang jatuh pada Senin-Selasa, 24-25 April 2023, dan Minggu-Senin, 30 April-1 Mei 2023 untuk menghindari penumpukan kendaraan.

Selain itu, Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk menggeser perjalanan ke hari Rabu/Kamis/Jumat (26-28 April 2023) untuk perjalanan yang lebih nyaman, sekaligus dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta.

Hindari juga perjalanan di waktu favorit, seperti pagi dan malam hari.

(Tribunnews.com/Latifah)