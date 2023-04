Hari ini 50.000 Buruh Kepung Istana Negara, MK dan May Day Fiesta di Istora Senayan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Ribuan buruh dari berbagai elemen memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dengan turun ke jalan menuju Istana Merdeka, Jakarta. May Day diperingati setiap 1 Mei. Demo May Day, hari ini 50 ribu buruh turun ke jalan kepung istana, MK hingga ramaikan acara May Day Fiesta di Istora Senayan.