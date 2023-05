VIDEO Said Iqbal: Partai Buruh akan Tentukan Capres yang Diusung Pada Juli atau Agustus 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh akan menentukan calon presiden (capres) yang diusung pada bulan Juli atau Agustus 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2024).

Dia menilai capres yang didukung oleh Partai Buruh akan mendapatkan keuntungan besar.

"Partai Buruh akan memutuskan Juli atau Agustus siapa calon presiden."

"Berbahagialah calon presiden yang didukung partai buruh," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan partainya memiliki suara potensial sebanyak 10 juta.

Bahkan Said Iqbal mengklaim suara tersebut dapat berkembang dengan dihitung dari keluarga pemilih Partai Buruh.

"Kita punya captive market 10 juta dengan keluarga, satu istri atau satu suami dan satu anak 24 juta," ucap Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal mengatakan Partai Buruh selama ini mengadakan kegiatan dengan pendanaan iuran mandiri para anggota.

Kegiatan Peringatan Hari Buruh di Istora Senayan, kata Said Iqbal, berdasarkan dana iuran para anggota.

"Kami akan bekerja dengan uang iuran sendiri. Silakan teman teman tanya sendiri uang iuran dari mana aksi ini. Silakan tanya orang perorang secara acak. Partai ini didirikan atas iuran fund raising dari KSPI, KSPSI, KPBI, FSPMI dan sebagainya," jelas Said Iqbal.

Dirinya mengatakan Partai Buruh bakal menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Parliamentary Treshold.

"Intinya partai buruh akan all out memperjuangkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut dan Parliamentary Treshold," pungkas Said Iqbal.(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)