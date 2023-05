Kumpulan Link Twibbon dan Ucapan Hari Bidan Sedunia 2023, Diperingati Setiap 5 Mei

TRIBUNNEWS.COM - Hari Bidan Sedunia atau International Day of The Midwife diperingati setiap tanggal 5 Mei.

Dikutip dari laman promkes.kemkes.go.id, penetapan tanggal 5 Mei sebagai Hari Bidan Sedunia telah dimulai sejak tahun 80-an, tetapi secara formal baru diresmikan pada tahun 1992.

Tujuan adanya peringatan Hari Bidan Sedunia adalah untuk mengkampanyekan peran penting bidan dalam kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan persalinan dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, Hari Bidan Sedunia juga digunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas bidan yang memiliki peran penting tidak hanya untuk wanita hamil tetapi juga untuk keluarga Indonesia.

Sementara itu mengutip laman idm2023.com, tema peringatan Hari Bidan Sedunia tahun 2023 adalah "Together Again: From Evidence to Reality".

Tema tersebut diusung untuk merayakan kembali peringatan Hari Bidan Sedunia setelah adanya pembatasan global karena pandemi yang berlangsung selama lebih dari dua tahun.

Ilustrasi bayi disuntik imunisasi (HO)

Selain itu, tema peringatan Hari Bidan Sedunia 2023 tersebut juga bertujuan untuk mendukung, meningkatkan rasa hormat, meningkatkan kondisi kerja, dan meningkatkan hasil kesehatan bagi perempuan dan keluarga.

Twibbon Hari Bidan Sedunia 2023

Berikut kumpulan link twibbon Hari Bidan Sedunia 2023 sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari laman twibbonize.com:

