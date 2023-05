20 Twibbon Hari Bidan Internasional 2023, Beserta Tema Peringatannya

TRIBUNNEWS.COM - 20 twibbon Hari Bidan Internasioanl atau International Day of the Midwife yang diperingati setiap 5 Mei tiap tahunnya.

Tahun ini, Hari Bidan Internasional jatuh pada hari Jumat, (5/5/2023) hari ini.

Peringatan Hari Bidan Internasional ini bertujuan untuk mengampanyekan peran penting di kehidupan manusia.

Selain itu juga untuk mengapresiasikan bidan atas jasa-jasanya dalam membantu ibu hamil hingga proses melahirkan.

Dikutip dari International Midwives, perayaan Hari Bidan Internasional tahun 2023 ini mengusung tema 'Together Again: From Evidence to Reality' yang artinya 'Bersama Lagi: dari Bukti Menjadi Kenyataan'.

Tema tersebut menggambarkan bahwa peringatan Hari Bidan Internasional ini bisa menjadi bukti dukungan untuk yang berprofesi sebagai bidan.

Diketahui, perayaan Hari Bidan Internasional ini sudah diperingati sejak tahun 1980-an dan diresmikan secara formal pada 1992.

Terdapat berbagai cara untuk memperingati Hari Bidan Internasional ini, salah satunya dengan membagikan twibbon ke media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.

