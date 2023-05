Lapas di Indonesia Over Kapasitas, Wamenkumham: Kami Tidak Bisa Menolak Eksekusi dari Pengadilan

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy saat sosialisasi UU KUHP dalam acara Kumham Goes To Campus (KGTC) di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Kamis (4/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyebut, pihaknya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) tidak dapat menolak seluruh eksekusi para narapidana dari pengadilan.

Hal itu yang menurut dia, menjadi salah satu dasar berlebihnya kapasitas narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

"Petugas Lapas itu, sipir itu tidak mungkin Kepala Lapas, kepala rutan tidak mungkin dia menolak eksekusi dari jaksa," kata Eddy saat sosialisasi UU KUHP dalam acara Kumham Goes To Campus (KGTC) di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Kamis (4/5/2023).

Atas hal itu, Eddy menyatakan kalau penyebab penuhnya kapasitas di Lapas bukanlah karena Kemenkumham.

Namun menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham melalui DitjenPAS memiliki peranan untuk mengatasi hal tersebut.

"Lapas itu tempat pembuangan akhir, dia tidak pernah bisa menolak eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, rutan cipinang itu 400 persen over kapasitas hari ini dimasukkan, apakah bisa menolak? Kan gabisa," ucap dia.

"Makanya saya dalam bahasa yang sederhana saja saya katakan, program terbesar di kementerian hukum dan ham adalah salah satunya over kapasitas," tukas Eddy.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyatakan, manfaat pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-Undang salah satunya untuk mewujudkan ikhtiar pemerintah dalam hal mengurangi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Keterangan itu disampaikan Eddy, menyusul kondisi over kapasitas atau kelebihan jumlah narapidana di beberapa Lapas di Indonesia.

"Nah, di dalam KUHP baru ini kita akan mengurangi over kapasitas," ucap Eddy saat sosialisasi UU KUHP dalam acara Kumham Goes To Campus (KGTC) di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Kamis (4/5/2023).

Eddy menjelaskan, dalam UU KUHP tersebut terdapat pasal yang menyebutkan bahwa setiap pelaku tindak pidana tidak harus disanksi berupa pidana penjara.

Kata dia, penetapan pidana penjara dijatuhkan di pengadilan menjadi putusan paling akhir, jika putusan denda dinilai sudah tidak sesuai.

"Sudah saya katakan adalah pidana penjara itu yang paling akhir dijatuhkan karena kita mau mengurangi over kapasitas," ucap Eddy.