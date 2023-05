Sekjen Granat: Adiksi Narkotika Tidak Sama dengan Tembakau

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Firman Soebagyo ikut ambil suara dalam polemik dikelompokannya tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

Dirinya menilai penyetaraan tersebut tidak tepat, lantaran adiksi narkoba tidak sama dengan tembakau.

“(Penyetaraan) itu tidak tepat, itu diskriminasi. Tembakau bukan narkotika, berarti ada penyelundupan pasal yang akan mematikan industri tembakau sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar,” ungkap Firman melalui keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IV ini mengungkapkan terkait diferensiasi zat adiktif ini Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa adiksi rokok berbeda dengan narkotika dan psikotropika.

Ada tiga putusan MK yang menguatkan hal ini, yakni Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK No. 71/PUU-XI/2013.

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah final dan mengikat. Narkotika dan psikotropika ini sudah ada Undang-Undangnya tersendiri," ungkap Firman.

Nikotin yang terdapat dalam tembakau merupakan zat adiktif yang legal, serupa dengan kafein pada kopi, teh, dan minuman energi.

Sebaliknya, narkotika dan psikotropika sudah diatur dan digolongkan secara khusus melalui UU Narkotika.

Sebagai contoh, narkotika Golongan I seperti kokain, ganja, dan lainnya dinyatakan ilegal untuk diproduksi dan dikonsumsi.

Narkotika ialah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga mengurangi rasa nyeri, dan sejumlah kondisi khusus.

Sebagai catatan, UU 36/2009 yang merupakan undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini, bahkan tidak mencantumkan alkohol, terlebih narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif.