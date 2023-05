Pasukan 08 Prabowo Klaim Mampu Lacak Nama dan Alamat Pelaku Ujaran Kebencian di Jagad Maya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organ relawan pendukung bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, Pasukan 08, mengklaim mampu melacak nama dan alamat pelaku ujaran kebencian di jagad maya.

Ketua Umum Pasukan 08 Arfian mengatakan Pasukan 08 terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam melacak atau melakukan forensik digital.

Sebagian dari mereka, kata Arfian, merupakan orang-orang yang memiliki sertifikat internasional dalam bidang sistem informasi.

"Bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP Addressnya bisa ditrace (dilacak). Sampai ke titik lokasi, by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen pengguna media sosial harap bisa menjaga jagad maya ini," kata Arfian usai deklarasi Pasukan 08 di Cyber 2 Tower Kuningan Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

Nantinya, kata Arfian, mereka yang telah diidentifkasi melakukan ujaran kebencian di media sosial akan ditangani secara hukum oleh LBH Pasukan 08 di seluruh Indonesia.

Selain itu, kata dia, pasukan 08 juga akan melakukan forensik digital terkait akun-akun yang terindkasi melakukan pelanggaran hukum di jagad maya.

Mereka, kata dia, akan bekerja di sejumlah media sosial di antaranya Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tik Tok, dan Snack Video.

"Semua yang akan tersebar di situ, nanti kita akan mulai, ibaratnya kita akan forensik digital semua akun-akun itu," kata Arfian.

"Apakah akun-akun ini memang ada indikasi pelanggaran UU ITE, terkait dengan cyber bullying, terkait dengan cyber crime dll itu nanti akan bisa forensik dan kita akan buatkan laporan resminya kepada pihak-pihak terkait," sambung dia.

Selain itu, kata Arfian, mereka juga telah membuat aplikasi untuk melakukan perhitungan suara dalam Pilpres 2024.

Aplikasi tersebut, kata dia, nantinya akan dipadukan dengan data perhitungan suara dari KPU.

"Kita nanti akan blend (padukan) aplikasi itu dengan hasil yang dihitung oleh KPU pada saat itu. Kita akan bandingkan data aplikasi kita, relawan kita di lapangan yang mencatat secara detail itu seperti apa," kata Arfian.

"Itu semoga akan bisa membantu Bapak supaya kita bisa mendapatkan pemimpi yang benar-benar lahir dari rahim kejujuran dan keadilan serta keterbukaan," sambung dia.

Pasukan 08 dideklarasikan di Cyber 2 Tower Kuningan Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

Mereka mengaku berkantor di lantai 3 Cyber 2 Tower Kuningan Jakarta Selatan.

Di jajaran pengurus, organ relawan tersebut terdapat sejumlah politisi Partai Gerindra dan pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Mereka di antaranya Ketua Dewan Pembina Pasukan 08 yang juga merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Mulyadi, Ketua Dewan Pakar Pasukan 08 anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Moreno Soeprapto, Komandan Dewan Kehormatan Pasukan 08 sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dan Anggota Dewan Kehormatan Pasukan 08 yang juga mantan Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi.