Di Kantor PBB Amerika Serikat, Bupati Amirudin Jelaskan Peluang Investasi di Kabupaten Banggai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Banggai Amirudin melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS).

Dalam kunjungan kerja, yang salah satunya ke kantor Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amirudin menjelaskan peluang investasi di daerah yang ia pimpin: Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Amirudin, bersama sejumlah pejabat negara dan kepala daerah lain menjadi delegasi Indonesia untuk giat 3rd Session of The United Nations Group of Experts On Geographical Names (UNGEGN).

Agenda itu diselenggarakan 1-5 Mei 2023.

"UNGEGN ini merupakan kelompok pakar nama-nama geografis yang menjadi satu dari tujuh badan tetap kepakaran PBB di bawah UN Economic and Social Council (UN-ECOSOC), yang dibentuk pada tahun 1960," tertulis dalam keterangan yang diterima Selasa 10 Mei 2023.

Selain Amirudin, kepala daerah yang juga menjadi delegasi Indonesia antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Taliabu Aliong Mus.

Selain itu turut hadir Pushidrosal AL dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memimpin delegasi.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, delegasi, termasuk Amirudin juga mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York.

Diterima langsung oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia, Winanto Adi, Amirudin turut menjelaskan peluang investasi di Banggai.

Amirudin juga memberikan beberapa cendera mata khas Banggai kepada Winanto Adi: kain batik Nambo.

Baca juga: Bupati Banggai Laut Apresiasi Atas Kehadiran Pelayaran Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 76

Tak cuma untuk UNGEGN, Amirudin dan delegasi lain juga menghadiri kegiatan Draper Summit&Growth Forum 2023 di San Fransisco.