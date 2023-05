Tribun Newspaper Sabet Penghargaan di WOW Brand Festive Day 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tribun Newspaper meraih Bronze Champion untuk kategori Newspaper dalam Indonesia WOW Brand Festive Day 2023.

Acara yang diinisiasi oleh MarkPlus Inc melalui salah satu divisinya yaitu MarkPlus Insight digelar di Hotel Westin Jakarta, Kamis (11/5/2023).

MarkPlus, Inc. kembali menghadirkan The 8th WOW Brand Festive Day 2023 dengan tema Branding For the Game Changers yang dimeriahkan dengan berbagai sesi konferensi dan juga pemberian penghargaan kepada lebih dari 300 brand global.

Elemen Penting

“Brand salah satu elemen yang penting di marketing. If you don’t understand brand, you don't understand marketing. Karena itu acara ini diselenggarakan terus dapat memberikan knowledge update dengan menggunakan konsep branding terbaru, juga merupakan pemberian penghargaan kepada brand-brand global. You come here to WOW Brand Festive Day for a quality discussion about the brand,” kata Founder & Chairman MCorp Hermawan Kartajaya.

Branding tahun ini semakin kompetitif dengan fokus pada pasar Gen-Z yang menantang. Konsumen Gen-Z menunjukkan pola perilaku yang kritis, terbuka, dan emosional, mendorong merek-merek di Indonesia untuk tidak hanya menghasilkan iklan yang menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai dan dampak yang signifikan bagi konsumen. Dewasa ini, brand akan menjadi kuat apabila berhasil menggabungkan aspek online dengan offline dengan mengukur produktivitas suatu brand.

Konferensi The 8th WOW Brand Festive Day mendasari konsep Marketing 4.0 yaitu 5A (Aware-Appeal-Ask-Act-Advocate). Dalam hal ini, branding strategy tidak hanya mengajak target pasarnya, namun juga harus bisa memberikan dampak berulang untuk target pasar dapat merekomendasikan suatu brand.

Oleh karena itu, kegiatan ini menghadirkan rangkaian sesi yaitu, Build Attraction with Strong Brand DNA, Confirm Curiosity using Brand Conversation, Drive Commitment through Brand Phygital Presence, dan Boost Affinity by Brand Collaboration.



The 8th WOW Brand Festive Day 2023 juga menghadirkan konferensi pers yang dibawa oleh Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman MCorp, Jacky Mussry, Chief Executive Officer MarkPlus, Inc., Ridzky Novasandro selaku VP of Product & Brand Marketing Halodoc, Erwin selaku CEO DwiSapta dan CSO, DENTSU CREATIVE Indonesia, serta Narendra Pryottama, Head of Brand & Communication Dekoruma.