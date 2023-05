Menhan Prabowo dan KSAD AS Bahas Peningkatan Kerja Sama di Bidang Pendidikan Militer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) General James C Mc Conville di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Jumat (12/5/2023).

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo mengatakan keduanya membahas terkait peningkatan kerja sama di bidang pendidikan militer.

Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua kali Mc Conville ke Indonesia setelah sebelumnya bertemu dengan Prabowo tiga tahun lalu.

"Jadi ini melanjutkan kunjungan yang sudah baik. Sebagaimana diketahui hubungan kita dengan tentara AS selama ini berjalan dengan sangat baik kerja samanya selama puluhan tahun dan kita sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini," kata Prabowo.

"Hubungan ini tentunya di bidang pendidikan pelatihan pertukaran personel dan kita sekarang ini anak-anak muda kadet-kadet kita ada di Akademi militer AS di Westpoint, Akademi Angkatan Laut AS di Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara AS di Colorado Springs. Ini sesuatu terobosan pertama kali dalam sejarah kita punya kadet-kadet kita diterima di akademi AS," sambung dia.

Selain itu, kata dia, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan berbagai program dan kerja sama.

"Intinya adalah bahwa kita berhasrat meneruskan hubungan bilateral yang sangat baik," kata dia.

Mc Conville kemudian menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang telah menyambutnya kembali di Indonesia.

Ia mengatakan Angkatan Darat AS dan Angkatan Darat Indonesia memiliki tunuan yang sama dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan melalui kerja sama.

"Sebagaimana yang anda sampaikan kita memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan melalui kerja sama di mana yang telah ada sudah sangat kuat. Kami juga menantikan untuk melanjutkan kerja sama di kemudian hari," kata Mc Conville.