Indonesia dan Mesir Teken Pembentukan Komite Kerja Sama Dagang Senilai Rp 12,88 Triliun

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh meneken nota kesepahaman Join Trade Commitee (JTC) dengan kontrak senilai Rp 12,88 triliun.

Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan di Kairo, Mesir, Senin (15/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menerangkan kesepakatan perdagangan Indonesia-Mesir mencakup sejumlah hal.

Di antaranya mencakup apical 300.000MT RBD Palm Oil senilai 330 juta dolar AS dan Wilmar 480.000MT RBD Palm Oil senilai 528 juta dolar AS.

Sedangkan imbal dagang yakni mencakup PT PPI berupa kurma, anggur, dan delima senilai 505 ribu dolar AS dan kontrak dagang On the Spot senilai 580 ribu dolar AS.

“Total 859.085.000 dolar AS ekuivalen Rp12,88 triliun,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Senin.

Zulkifli hasan menerangkan Komite Perdagangan Bersama Indonesia–Mesir merupakan forum bilateral antara Indonesia dan Mesir yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara.

Antara lain melalui identifikasi dan penerapan langkah-langkah peningkatan hubungan perdagangan, penyelesaian masalah atau hambatan perdagangan, serta media konsultasi dan pertukaran informasi perdagangan.

“Forum JTC ini, diproyeksikan menjadi media yang dapat mengakomodasi aspirasi dan masukan dari komunitas pelaku usaha kedua negara," ungkapnya.

Ketua Umum PAN ini juga menyebut bahwa JTC dibentuk berdasarkan pernyataan bersama atau Leaders’ Joint Statement antara Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi saat kunjungan Presiden Mesir ke Jakarta, pada 4 September 2015.

“Forum JTC akan dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal, yakni Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Inter