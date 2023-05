15 Link Twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023, Beserta Cara Buat dan Membagikannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 15 link Twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023.

Hari Telekomunikasi Sedunia diperingati setiap 17 Mei.

Dikutip dari laman ITU, tema Hari Telekomunikasi Sedunia 2023 yakni “Empowering the least developed countries through information and communication technologies”.

Arti dari tema Hari Telekomunikasi Sedunia 2023 tersebut ialah “Memberdayakan negara-negara terbelakang melalui teknologi informasi dan komunikasi”.

Untuk memperingati hari tersebut, dapat diisi dengan membagikan twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023.

Twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023 ini dapat dibagikan ke media sosial Instagram, Facebook hingga Twitter.

Oleh sebab itu, simak 15 link Twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023, yang dikutip dari laman Twibbonize.

Link Twibbon Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

1. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

2. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

3. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

4. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

5. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023

6. Link, Hari Telekomunikasi Sedunia 2023