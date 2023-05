40 Ucapan Selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 18 Mei 2023 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 40 ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 dalam bahasa Inggris beserta artinya.

Kenaikan Isa Almasih diperingati setiap Kamis pada hari ke-40 setelah Paskah.

Pada tahun ini, Hari Kenaikan Isa Almasih diperingati pada 18 Mei 2023.

Untuk memperingati hari tersebut, dapat diisi dengan membagikan ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih.

Ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih tersebut dapat dibagikan ke media sosial maupun menjadi pesan pribadi.

Oleh sebab itu, simak 40 ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 dalam bahasa Inggris beserta artinya berikut ini:

Ucapan Hari Kenaikan Isa Almasih

1. Wishing a very Happy Ascension Day to you and your family. May you seek blessings of Jesus on this auspicious day.

Artinya: Semoga Selamat Hari Kenaikan bagi Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda mencari berkat Yesus pada hari yang baik ini

2. It was on this day that our beloved Jesus was received upon heaven and therefore, we must celebrate this day with great zeal. Happy Ascension Day.

Artinya: Pada hari inilah Yesus kita yang terkasih diterima di surga dan oleh karena itu, kita harus merayakan hari ini dengan semangat yang besar. Selamat Hari Kenaikan.

3. His Ascension brought him closer to us. On the occasion of Ascension Day, let us bow to him and thank him for everything that we have.

Artinya: Kenaikannya membawanya lebih dekat dengan kita. Pada kesempatan Hari Kenaikan, mari kita tunduk padanya dan berterima kasih padanya atas semua yang kita miliki.

4. Let us all imbibe the goodness of Jesus and remember him with love and respect in our hearts. Wishing you a Happy Ascension Day.