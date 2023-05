Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Jangan Pakai HP, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Tahapan registrasi online untuk mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan ditutup pada Sabtu, 20 Mei 2023 pukul 23:59 WIB.

Peserta bisa melaksanakan pendaftaran melalui laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id.

Peserta tidak disarankan mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023 menggunakan HP.

Jika menggunakan HP/Mobile, peserta tidak dapat mengisi/mengunggah dokumen persyarataan.

Hal itu dikarenakan menu upload tidak tampil pada layar HP/Mobile yang digunakan.

Untuk itu, peserta bisa mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN melalui perangkat komputer atau laptop.

Selain itu, berikut adalah poin penting lainnya yang wajib diperhatikan peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2023:

1. Pilihan kamu tidak sesuai persyaratan

"Mohon maaf, Silakan memilih vacancy lain dengan persyaratan yang sesuai"

Jika notifikasi di atas muncul, artinya kamu memilih vacancy yang tidak sesuai persyaratan.

Adapun data yang harus kamu perhatikan agar tidak mendapat notifikasi di atas, yaitu: usia, jenis kelamin, jurusan, jenjang pendidikan dan syarat udah/belum menikah.

2. Jangan login pakai akun lama

Pastikan kamu sudah membuat akun baru.

"Error. Please check your email, reset password email will be sent if your email is registered!"

Notifikasi di atas muncul karena kamu masih menggunakan akun Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2022.

Jadi, pastikan kamu registrasi ulang atau bikin akun baru.

Serta pastikan juga penulisan email dan password tidak typo.

(Tribunnews.com, Widya)