Fasilitasi Program International Double Degree, UKI Jalin Kerja Sama dengan Coventry University

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Kristen Indonesia (UKI) resmi menjalin kerja sama dengan Coventry University, United Kingdom.

Kolaborasi internasional ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding yang dihadiri langsung oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA serta Vice Chancellor dan CEO Coventry University, Professor John Latham CBE, di Ruang Rapat Rektor UKI, Jakarta (3/5/2023).

Wakil Rektor UKI bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Ied Veda Sitepu mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Coventry University ini menjadi upaya UKI dalam memfasilitasi Program International Double Degree, salah satunya untuk Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UKI.

“Program studi manajemen dan bisnis merupakan salah satu jurusan yang paling populer di Indonesia. FEB UKI melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan program pendidikan manajemen bisnis bereputasi internasional berbasis entrepreneurship. FEB juga memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi tingkat nasional dan internasional,” jelas Ied Veda Sitepu.

Lebih lanjut, Vice Chancellor Coventry University, Professor John Latham CBE mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan hasil kerja keras dari tim yang terlibat. Kerja sama ini akan memfasilitasi agar program International Double Degree berjalan lancar, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman internasional terbaik.

“Di Inggris, kami sangat memerhatikan kualitas pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan. Besarnya tingkat permintaan akan tenaga medis seperti dokter dan perawat di Inggris. Maka kami membuka kesempatan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UKI dan Program Studi Keperawatan Fakultas Vokasi UKI,” kata Professor John Latham.

Selain dengan Coventry University UK, UKI juga turut menjalin kerja sama dengan PSB Academy Singapore dan Raffles College Jakarta.

“Program International Double Degree kami akan segera dimulai pada Tahun Akademik 2023- 2024. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coventry University UK, PSB Academy Singapore, dan Raffles College Jakarta atas arahan dan bimbingannya kepada UKI,” ujar Rektor UKI, Dr. Dhaniswara.

Dirinya turut berharap bahwa kolaborasi awal ini ke depannya akan diikuti oleh program akademik lainnya. Senada, Dekan FK UKI, Dr. dr. Robert Sinurat, Sp.B.S. mengatakan bahwa pengalaman berpraktik dan belajar di luar negeri juga diperlukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran.

“Tentu saja kami berharap adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tingkat magister bagi para tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran UKI,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri Dekan FEB UKI, Dr. Ir. Ktut Silvanita, M.A., Dekan FK UKI, Dr. dr. Robert Sinurat, Sp.B.S., dan Dekan Fakultas Vokasi UKI, Dr. Maksimus Bisa Lado Purab, S.St.Ft., S.K.M. M.Fis

Selain itu, turut hadir dalam penandatanganan Memorandum of Agreement, Prof. Richard Wells (Pro-Vice Chancellor International, Coventry University, United Kingdom), Viva Sinniah (Executive Chairman, PSB Academy Singapore), Derrick Chang (Chief Executive Officer, PSB Academy Singapore), Benamin Ong (Assistant Vice President PSB Academy), Mr. Gary Tan (Director Raffles Schools and College), Mr. Arifin Fu (College Director of Raffles College).