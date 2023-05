AHY Sebut Demokrasi Era Jokowi Alami Kemunduran: Kalau Kritis Dibilang Musuh Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kualitas demokrasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY menilai demokrasi kini telah mengalami kemunduran yang akan jatuh ke jurang.

Kritik itu disampaikan AHY saat memberikan pidato politik dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regretion. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang," kata AHY.

Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan pihak yang kerap berani bersuara kritis malah dianggap sebagai musuh negara. Dia pun khawatir cara-cara ini membuat masyarakat menjadi merasa terbungkam.

"Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis PKS Nasdem demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukan kah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam takut bersuara di negeri sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga enggan polarisasi dalam negara ini terus tumbuh berkembang.

Karena itu, AHY pun mendorong adanya perbaikan dan perubahan di masyarakat.

"Kita juga tidak ingin kebencian polarisasi dipelihara, menganga sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas persoalan tadi rakyat sampaikan aspirasi ke kami untuk usung agenda besar perbaikan dan perubahan," pungkasnya.