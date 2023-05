Ucapan Anies Baswedan ke Ribuan Relawan: I Love You Almost Full

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengatakan 'i love you almost full' kepada ribuan para relawannya dalam acara temu kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Anies mengaku senang dengan kehadiran para relawan dalam acara temu kebangsaan.

"Buat teman-teman semua, para relawan semua kalau boleh saya sampaikan i love you and i love you almost full," kata Anies di hadapan ribuan relawannya.

Dia menegaskan kecintaannya terhadap para relawan akan berkembang terus ke depannya, sebab jalan masih panjang.

"Kenapa almost full? Kalau Saya katakan maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau i love you almost full maka cinta kita Insya Allah berkembang terus ke depan," ucapnya.

Anies menerangkan uang bisa mendatangkan orang, namun uang tidak bisa menyalakan semangat.

"Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai tapi karena tak ternilai harganya," tegas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku merasakan kegembiraan yang dirasakan para relawan menuju Pilpres 2024.

"Jadi suasananya penuh kegembiraan, penuh keceriaan karena memang kita menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tetapi pemilihan yang membahagiakan," ucap Anies.