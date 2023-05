16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Bakal Tiba di Madinah pada 24 Mei, Ini Rinciannya

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air bakal dimulai pada 23 Januari 2023

Jemaah haji Indonesia akan mulai tiba di Madinah Arab Saudi pada 24 Mei 2023, dari pagi hingga malam.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Subhan Cholid mengungkapkan ada 16 kloter yang akan datang pada 24 Mei 2023.

"Kloter pertama Embarkasi Jakarta - Pondok Gede atau JKG 01 akan tiba perdana di Madinah pada pukul 06:20 waktu Arab Saudi (WAS). Disusul SOC 01 pada pukul 09:15 WAS, UPG 01 pukul 10:20 WAS, dan BTJ 01 pukul 11:20 WAS," ujar Subhan melalui keterangan tertulis, Senin (22/5/2023).

Total ada 6.383 jemaah yang berangkat dari delapan embarkasi, yaitu Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), Solo (SOC), Makassar (UPG), Aceh (BTJ), Kualanamu/Medan (KNO), Batam (BTH), dan Surabaya (SUB).

Mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA Madinah), jemaah akan langsung diantar menuju hotel di Madinah.

Baca juga: Pemerintah Arab Saudi Pastikan Siap Beri Layanan Terbaik untuk Jemaah Haji Indonesia

PPIH Arab Saudi telah menyiapkan layanan transportasi yang akan mengantar jemaah dari bandara menuju hotel di Madinah.

"Mereka akan menempati Hotel Grand Plaza Badr Al-Maqam dan Al-Madinah Concorde di Sektor 1, serta Abraj Taba Company di Sektor 2," tutur Subhan.

"Total kita sudah siapkan 91 hotel di Madinah yang tersebar pada lima sektor," tambah Subhan.

Subhan menjelaskan, ada 11 perusahaan yang sudah kontrak di bawah naungan Naqabah.

Ada 8 hingga 10 bus yang disiapkan untuk mengantar setiap kloter yang tiba di Madinah, disesuaikan dengan jumlah rombongan.

Satu rombongan antara 40 hingga 45 jemaah.

Jemaah haji akan tinggal sekitar sembilan hari di Madinah.

Mereka akan menjalani ibadah Arbain yakni salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi.

Berikut data 16 Kloter yang akan tiba di Madinah pada 24 Mei 2023:

1. JKG 01, mendarat 06:20 WAS (Garuda Indonesia)

2. SOC 01, mendarat 09:15 WAS (Garuda Indonesia)

3. UPG 01, mendarat 10:20 WAS (Garuda Indonesia)

4. BTJ 01, mendarat 11:20 WAS (Garuda Indonesia)

5. KNO 01, mendarat 12:20 WAS (Garuda Indonesia)

Baca juga: KJRI Jeddah Ingatkan Jemaah Haji Tak Bawa Jimat Hingga Peluru, Hukumannya Berat di Arab Saudi

6. JKG 02, mendarat 13:20 WAS (Garuda Indonesia)

7. BTH 01, mendarat 14:20 WAS (Saudia Airlines)

8. SUB 01, mendarat 15:15 WAS (Saudia Airlines)

9. SOC 02, mendarat 15:20 WAS (Garuda Indonesia)

10. JKS 01, mendarat 16:25 WAS (Saudia Airlines)

11. SUB 02, mendarat 17:15 WAS (Saudia Airlines)

12. JKS 02, mendarat 18:25 WAS (Saudia Airlines)

13. JKG 03, mendarat 18:35 WAS (Garuda Indonesia)

14. SUB 03, mendarat 19:15 WAS (Saudia Airlines)

15. SOC 03, mendarat 20:40 WAS (Garuda Indonesia)

16. BTH 02, mendarat 23:55 WAS (Saudia Airlines)