Profil Fery Farhati, Istri Anies Baswedan, Karier hingga Kisah Cintanya Bersemi di Kampus

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Fery Farhati, istri Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Sama seperti Anies Baswedan, Fery Farhati dikenal sebagai akademisi lulusan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kisah cinta Anies Baswedan dan Fery Farhati juga bersemi di kampus UGM, meski keduanya berbeda jurusan.

Diketahui, sosok Fery Farhati ikut menjadi sorotan setelah Anies Baswedan diusung menjadi capres oleh Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.

Ia telah menjadi pendamping Anies Baswedan sejak 11 Mei 1996. Selama itu pula, Fery Farhati selalu berada di sisi Anies Baswedan.

Termasuk saat sang suami menjadi rektor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta, hingga terbaru menjadi bacapres.

Selengkapnya, inilah profil Fery Farhati sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Biodata Fery Farhati

Fery Farhati yang memiliki nama panjang Fery Farhati Ganis lahir di Kuningan, Jawa Barat.

Ia lahir pada 6 Agustus 1971 sehingga saat ini usianya 51 tahun.

Sama seperti Anies Baswedan, Fery Farhati juga dikenal sebagai akademisi.

Ibu empat anak itu sempat menjadi pengajar dan trainer.

Fery Farhati sukses meraih gelar Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi, UGM di Yogyakarta pada 1996.

Ia juga melanjutkan pendidikan S2 di bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University (NIU), School of Family, Consumer and Nutrition Sciences, DeKalb, Illinois, AS pada 2002.