VIDEO Anies Baswedan ke Relawan: I Love You Almost Full, Perjalanan Kita Masih Panjang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membakar semangat para relawan dan pendukungnya untuk memenangkan Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta pun meminta para relawan dan pendukungnya agar tetap menjaga semangat itu terus menerus.

Anies juga menitipkan pesan cinta untuk relawannya yang berjuang bersama dirinya menuju Pilpres 2024, mendatang.

Hal itu disampaikan Anies saat pidato dalam acara 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Hadir dalam acara itu ribuan relawan Anies dari sejumlah wilayah di Indonesia.

"Teman-teman semua, para relawan semua kalau boleh saya sampaikan i love you and i love you almost full."

"Kenapa almost full, kalau saya katakan maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh," kata Anies.

"Tapi kalau i love you almost full maka cinta kita Insya Allah berkembang terus ke depan."

"Apalagi perjalanan kita masih panjang ke depan," jelasnya.

Anies mengatakan dirinya sangat senang ketika menghadiri acara para relawan. Sebab, semua datang dengan niat baik.

"Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia."

"Kami datang bukan karena bayaran tapi kami datang karena kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik," kata Anies disambut riuh tepuk tangan para relawan.

Dia menegaskan uang bisa mendatangkan orang, namun uang tidak bisa menyalakan semangat.

"Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai tapi karena tak ternilai harganya," tegas Anies.