Menhan Prabowo Saksikan Penandatanganan MoU PTDI dengan Industri Pertahanan Malaysia 

Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan dua Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dan Malaysia pada acara The 16th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023 (LIMA 2023), Langkawi Malaysia Selasa (23/5/2023).