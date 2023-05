Ahli Sebut Potensi Pasar di Era Digital Bisa Ditingkatkan dengan Memahami Digital Marketing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Potensi pasar di era digital dapat diraih dengan mempelajari digital marketing.

Menurut para ahli di dunia digital, penting bagi para pengguna internet untuk memahami algoritma digital, sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan penjualan.

Dosen dan Digital Enthusiast M Adhi Prasnowo menyampaikan kita harus tahu dan paham akan perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam mengakses dunia digital, kecakapan dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan dan memahami cara mengakses mesin pencarian informasi yang tersedia.

"Sehingga kita mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi yang didapatkan serta menggunakannya untuk kebaikan diri dan sesama," ujarnya saat webinar dengan tema "Raih Potensi Pasar di Era Digital dengan Digital Marketing", dikutip Senin (29/5/2023).

Sebagai informasi, webinar dalam rangka kampanye Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia ini adalah hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Webinar Literasi Digital diselenggarakan di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya.

Adhi menambahkan, hampir setiap orang sudah terkoneksi dengan dunia digital dan internet dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Perlu dipahami bahwa dalam dunia digital marketing era kaitanya dengan algoritma.

"Algoritma sendiri sangat membantu para penjual dalam memahami karakteristik dari calon konsumen produk mereka, the right costumer is on the right product," ucapnya.

Terdapat beberapa langkah mendasar supaya tidak keliru saat bertransaksi melalui lokapasar yaitu temukan produk dengan menggunakan fitur filter, pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian, gunakan fitur chat untuk berkomunikasi antara pembeli dan penjual, dan beberapa fitur lainnya yang menarik pada lokapasar.

"Sebagai pengguna ruang digital diharapakan dapat mampu memahami secara menyeluruh mengenai fitur yang ditawarkan pada ruang digital, mengoptimalkan penggunaan perangkat digital serta transaksi digital dengan lebih baik kita bisa terhindar dari kegiatan terkait yang nantinya akan merugikan," ucap Adhi.

Hellen Citra Dewi selaku Senior Trainer SEJIWA/Psikolog menghimbau pentingnya pemahaman masyarakat terkait keamanan digital sangat diperlukan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini menjadi mudah dan praktis dalam beraktivitas dianggap berisiko tinggi terutama dalam melakukan aktivitas keuangan digital.

"Ruang lingkup yang dimaksud keamanan dengan tanggung jawab, integritas dan ketersediaan dalam upaya menjaga identitas diri didunia digital agar terhindar dari risiko kejahatan cyber," ujarnya.

Kenali dengan seksama dengan siapa kita berkomunikasi diinternet, Selalu waspada akan tautan tak dikenal, jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal yang dikirimkan lewat email, media sosial atau aplikasi chatting.

"Jangan merespon panggilan dan pesen yang meminta data pribadi atau PIN, instal aplikasi di tempat resmi. Tidak ada 100 persen yang aman didunia digital yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko sedapat mungkin," terangnya.

TV host Ni Putu Dwi Verayanti Utami menyampaikan bahwa “small changes can make big difference”, ketika berbicara tentang topik ini kita akan bagi menjadi potensi pasar atau kira-kira peluang yg bisa kita manfaatkan di era digital ini.