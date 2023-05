Pemanfaatan Teknologi Dinilai Dapat Akselerasi Kinerja Perusahaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemanfaatan teknologi modern di masa revolusi industri 5.0 seperti artificial intelligence, robotic, mesin e-learning di masa akan berjalan beriringan dengan aktivitas manusia.

Sehingga, perusahaan didorong untuk terus inovasi dan beradaptasi setiap masa dengan memanfaatkan teknologi terkini.

"Kita akan terus berhadapan dengan teknologi, apabila dimaknai secara positif tentunya akan membantu kita menjawab tantangan dan mengakselerasi kinerja," ujar Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto ditulis Minggu (28/5/2023).

Namun di sisi lain, kata Erry, hal itu bisa menjadi ancaman jika tidak bisa beradaptasi atas perubahan tersebut.

"Quality management menjadi faktor penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan nilai tambah dalam mencapai kesuksesan yang akan dirasakan jangka panjang,“ papar Erry.

Atas dasar itu, Subholding Upstream Pertamina pun memboyong lima penghargaan sekaligus dalam ajang Annual Pertamina Quality Award (APQA) 2023.

APQA merupakan ajang penghargaan tahunan dalam bidang inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang diselenggarakan PT Pertamina.

Adapun lima penghargaan itu, yaitu The Most Productive & Sustainable CIP, The Most Productive Replicated Innovation, The Best KOMET Influencer, The Best Business Performance Excellence, dan The Best Value Creation Achievement.

Direktur SDM & Penunjang Bisnis Subholding Upstream Pertamina, Oto Gurnita, mengungkapkan, APQA merupakan program yang sangat positif dan konstruktif sehingga harus selalu didukung pelaksanaannya secara berkesinambungan.

“Inovasi merupakan salah satu pilar dari Quality Management yang telah menjadi budaya perusahaan. Selain itu inovasi juga menjadi bagian dari bisnis proses keseharian untuk menghasilkan produk-produk yang optimal sehingga mendukung operational excellent untuk mendukung pencapaian target perusahaan,” papar Oto.

"Kami akan terus melaksanakan inovasi diberbagai fungsi untuk menghasilkan value creation seoptimal mungkin tanpa mengorbankan safety dan operational excellence,” sambung Oto.