Kumpulan Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, Dapat Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan link twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day diperingati setiap tanggal 31 Mei.

Tahun ini, Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 jatuh pada hari ini, 31 Mei 2023.

Sementara itu, Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 mengusung tema 'We need food, not tobacco' atau "Kita Butuh Makanan, Bukan Tembakau'.

Untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, kamu dapat membagikan twibbon ini melalui sosial media.

Kumpulan Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

1. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

2. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

3. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

4. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

5. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

6. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

7. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik

8. Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023: Klik