Mario Biondi, Stephen Sanchez, hingga Max Ngaku Tak Sabar Manggung di BNI Java Jazz 2023

TRIBUNNEWS.COM - BNI Java Jazz Festival 2023 bakal berlangsung mulai hari ini, Jumat, 2 Juni 2023. Buat kamu pecinta musik khususnya jazz pastinya sudah tak sabar untuk menikmati keseruan dari penampilan ratusan artis baik dari dalam maupun luar negeri.

Ternyata euforia keseruan BNI Java Jazz tidak hanya dinantikan oleh para penonton, tapi juga oleh para performer. Mario Biondi misalnya. Penyanyi asal Italia tersebut mengaku sangat bersemangat untuk tampil di BNI Java Jazz 2023 dan bertemu para penggemarnya.

“Halo Indonesia. Saya tak sabar untuk main bersama band saya di BNI Java Jazz 2023. Saya sangat excited dan tak sabar berada di sana dan menikmati musiknya,” ujarnya.

Senada, Stephen Sanchez juga mengaku tak sabar untuk menyapa penggemarnya di BNI Java Jazz. Pelantun Until I Found You tersebut dijadwalkan bakal tampil di hari perdana, pada special show di panggung BNI Hall.

“Saya akan tampil pada 2 Juni 2023, jadi jangan lewatkan dan sampai jumpa di sana, ya!” ujarnya.

Penyanyi asal Amerika, Max juga mengaku sudah lama menantikan bisa tampil di BNI Java Jazz. Ia merasa sangat excited untuk memberikan penampilan terbaiknya. Ditambah ini adalah kali pertama dia datang ke Indonesia.

“Ini akan jadi penampilan perdana saya di Indonesia di BNI Java Jazz 2023. Saya akan membawakan lagu-lagu saya dan saya sangat berharap bisa bertemu kalian,” ujarnya. Antusias yang tak kalah seru juga dirasakan oleh penyanyi-penyanyi asal Indonesia seperti Mahalini, Rizki Febian, Endah n Rhesa, Okaay, Gangga, dan masih banyak lagi.

Buat kalian yang tak ingin melewatkan keseruan BNI Java Jazz hari ini, kalian dapat membeli tiketnya melalui menu pembelian di BNI Mobile Banking dan dapatkan promo cashback sebesar Rp 500 ribu untuk pembelian tiket daily pass.

Selain itu kamu juga bisa membeli secara on the spot dengan mengunjungi ticket box dan membeli tiket menggunakan QRIS BNI Mobile Banking. Khusus untuk transaksi ini BNI menyediakan promo cashback sebesar 10 persen.

Pengguna BNI Mobile Banking yang membawa kendaraan pribadi juga akan mendapatkan privilege berupa space parking khusus. Tidak hanya itu, kamu juga akan mendapatkan cashback apabila membayar parkir menggunakan QRIS BNI Mobile Banking.

Bagi para penonton yang datang menggunakan transportasi umum juga tidak perlu khawatir sebab masih ada promo save up to 77 persen menggunakan QRIS BNI Mobile Banking atau kartu kredit BNI untuk pemesanan taksi Blue Bird.

Selain itu, BNI juga menyiapkan kejutan lain bagi para pengunjung BNI Java Jazz. Di venue acara, BNI menyiapkan booth bernama BNI Treasure Hunt. Selama menunggu penampilan artis favorit, para pengunjung khususnya nasabah BNI bisa mengunjungi booth ini dan berkesempatan memenangkan hadiah menarik seperti iPhone 14 Pro Max, laptop, emas dan masih banyak lagi.

Jakarta International BNI Java Jazz Festival bakal digelar selama tiga hari di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 2 - 4 Juni 2023. Acara tersebut merupakan pertunjukan ke-18 kalinya sejak pertama kali digelar sebagai salah satu ajang festival musik terbesar di Indonesia.

Acara yang bergulir sejak 2005 tersebut merupakan gelaran musik yang paling ditunggu-tunggu para penikmatnya setelah beberapa waktu absen akibat pandemi COVID-19.

Mengusung tema “Let Music Lead Your Memories”, festival jazz ini akan menghadirkan deretan musisi nasional dan internasional bergengsi serta menyajikan penampilan dan kolaborasi yang eksklusif dan spektakuler. BNI juga menawarkan pengalaman digital yang seru selama acara berlangsung.

So, see you there!