Jaksa Ungkap Aksi Keji Mario Dandy Saat Aniaya David Ozora Diakhiri Selebrasi: Free Kick Bos!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan aksi Mario Dandy saat menganiaya David Ozora di sebuah perumahan kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Penganiayaan itu dilakukan Mario Dandy tanpa ampun dengan menendang David Ozora berkali-kali.

"Sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban Crystalino david Ozora alias Wareng," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaan di persidangan Senin (6/6/2023) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saat itu Mario Dandy menganggap kepala David Ozora seolah-olah sebuah bola.

Dia pun merasa seakan-akan sedang melayangkan tendangan bebas atau free kick yang diarahkan ke kepala David.

"Enak main bola ya. Free kick. Sini bos. Free kick gini bos!" teriak Mario Dandy, sebagaimana tertera dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.

Meski David sudah dalam kondisi tak berdaya, Mario Dandy tetap melanjutkan penganiayaan itu.

Dia kembali menendang kepala David menggunakan kaki kanannya.

Setelah itu, dia melakukan selebrasi seolah dirinya atlet sepak bola terkenal, Cristiano Ronaldo.

"Dilanjutkan dengan perkataan: Bantai makanya sama gua. Jangan lo tutupin anj*ing," ujar Mario Dandy kepada David.

Jaksa pun membeberkan imbas penganiayaan tersebut menyebabkan David Ozora terluka parah hingga mengalami cacat permanen.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. Yeremia Tatang," ujar jaksa penuntut umum.

Akibat perbuatannya, Mario Dandy dijerat dakwaan kesatu: Pasal 355 Ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau dakwaan kedua: Pasal 76 c jucto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan kesatu primair, yaitu Pasal 355 Ayat 1 KUHP, Mario Dandy praktis terancam pidana penjara selama 12 tahun.

"Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," sebagaimana termaktub dalam 355 Ayat 1 KUHP.