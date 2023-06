Jokowi Sebut Pemerintah Mati-matian Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus bekerja mati-matian dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen.

Pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program kerjanya di periode kedua pemerintahan.

"Ya tadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi 0 (persen) kemiskinan ekstrem kita, kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Meskipun demikian kata Jokowi, ia masih meyakini angka kemiskinan ekstrem akan turun drastis di 2024.

Pasalnya pemerintah telah melakukan pendataan by name by address sehingga kebijakan yang diterapkan dan langkah yang diambil tepat sasaran.

"Artinya, kalau targetnya itu sudah kelihatan nama dan alamat itu sangat mudah untuk menyelesaikan," katanya.

Selain target sasaran yang jelas, anggaran dari pemerintah yang dilokasikan untuk bantuan sosial jumlahnya kata Jokowi, sangat besar sekali.

Jumlah anggaran Bansos berada diurutan kedua setelah anggaran untuk infrastruktur.

Dengan anggaran yang besar dan sasaran yang terdata, ia yakin angka. kemiskinan ekstrem akan berkurang signifikan.

"Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian lembaga juga pemerintah daerah, semuanya harus bersama-sama bukan barang yang sulit tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," pungkasnya.

Untuk diketahui pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Angka tersebut turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.

Target kemiskinan ekstrem 0 persen tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.