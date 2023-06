Didukung Ganjar, Tim E-Sport Jawa Tengah Juarai Turnamen Lawan Tim Singapura

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Turnamen persahabatan antara IESPA (Indonesia E-Sport Association) Jawa Tengah bersama National Youth Council Singapura yang merupakan bagian dari Kementerian Budaya, Komunitas dan Pemuda Singapura (the Ministry of Culture, Community and Youth of Singapore) digelar di kantor pusat perusahaan produsen hardware game global Razer di Asia Tenggara.

Turnamen ini mempertemukan belasan tim e-Sport Indonesia dari Jawa Tengah dan Singapura yang mempertandingkan cabang E-Sport yaitu permainan (game) PUBG Mobile dan diikuti oleh total delapan belas partisipan dari kedua negara.

Partisipan yang terpilih mewakili daerah Jawa Tengah dalam pertandingan melawan para tim E-Sport Singapura telah melalui tahap seleksi awal melalui turnamen regional babak penyisihan yang diselenggarakan pada bulan Maret 2023 di Tentrem Mall kota Semarang.

Hasilnya delapan tim terbaik dari Jawa Tengah terpilih untuk bertanding melawan delapan tim E-Sport Singapura dalam acara IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore.

Di babak akhir kompetisi, tiga tim E-Sport Jawa Tengah bernama Pigmy E-Sport, Pratama Gank dan Sakira Greatness masing-masing berhasil menjadi juara pertama, kedua dan ketiga dan membawa tiga piala kembali ke Indonesia setelah mengalahkan tiga belas tim E-Sport lain.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina IESPA Jawa Tengah mengapresiasi terselenggaranya IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore yang dimenangi seluruhnya oleh ketiga tim perwakilan Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, pergerakan pemuda di era masa kini yang tanpa batas dan potensi besar kemajuan negara di kawasan Asia Tenggara diinisiasi oleh para pemuda melalui kerjasama antara pemuda yang bisa tercipta melalui ajang kompetisi E-Sport.

“E-Sport menjadi ruang diplomasi bagi pemuda-pemuda kita, dan kenyataan itu tidak bisa kita tolak. Mengajak mereka ngobrol lebih intens tentang dunianya, tentang rencana dan targetnya, dar isitu kita bisa menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan harapan mereka.” kata Ganjar dalam pembukaan acara, dikutip Jumat (8/6/2023).

"Dari situlah kita bisa mengoptimalkan seluruh bakat yang terlibat dalam dunia E-Sport ini. Dunia ini bukan hanya bicara tentang player, tetapi juga ada coach, talent scouting, analis, manager dan lain sebagainya," tambahnya.

Ganjar berharap turnamen ini bukan event yang pertama sekaligus terakhir.

"Semoga dapat berkelanjutan sebagai ruang lain untuk jalinan persabatan pemuda antar negara. Kalau perlu, cara ini bisa menjadi sebuah gerakan yang bisa merangkul pemuda di negara lain untuk turut serta, sehingga pada titik tertentu akan terkumpul semua dengan kemampuan terbaiknya. Saya rasa, Jawa Tengah, Indonesia, siap menjadi tuan rumah untuk event selanjutnya," kata Ganjar.

Sementara itu Ketua Umum IESPA Jawa Tengah, BRM Suryo Adhityo Nuswantoro, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam acara ini.

“Turnamen IESPA Central Java E-Sport Summit ini telah sukses terlaksana berkat dukungan penuh dari Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Beliau selalu konsisten mendukung seluruh kegiatan pembinaan E-Sports khususnya yang berada di Jawa Tengah karena beliau menyadari potensi yang sangat besar dalam perkembangan E-Sports di tanah air.” katanya.

Chandra Kusuma, selaku promotor dan bagian dari tim penyelenggara turnamen di Singapura turut mengungkapkan optimismenya akan pertumbuhan industri E-Sport Indonesia setelah menyaksikan langsung para talenta tim E-Sport Indonesia dari provinsi Jawa Tengah membuktikan keahliannya dengan memborong tiga piala sekaligus.

“Keberpihakan bapak Ganjar Pranowo terhadap pengembangan talenta pemuda Indonesia terbukti dengan dukungan nyata dan konsisten beliau dalam turnamen ini. Ini bukan pertama kali Pak Ganjar mendukung E-Sport, tapi sudah terbukti berulang kali dalam beragam kesempatan, acara dan turnamen. Beliau pemimpin yang suportif, inklusif dan visioner," kata Chandra.

Chandra menambahkan, totalitas dan keseriusan Ganjar mendukung aspirasi, passion dan hobi para pemuda di tanah air dalam ranah E-Sport memiliki peranan kunci dalam keberhasilan tim E-Sport Jawa Tengah membawa pulang tiga piala dan sapu bersih juara satu, dua dan tiga.

“Para partisipan E-Sport dalam turnamen ini yang mayoritas masih muda merasa dirangkul dan didukung penuh oleh Pak Ganjar yang percaya mereka bisa bersaing secara global, jadinya mereka tidak hanya bersemangat, namun juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik saat melawan belasan tim dan kompetitor dari negara asing," ujarnya.