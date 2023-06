Taman Safari Indonesia Raih Award dari Malaysian Association of Theme Parks & Family Attractions

Taman Safari Indonesia Terima Penghargaan untuk Pencapaian Taman Safari dan Pelestarian Satwa Liar Terbaik dari Malaysian Association of Theme Parks and Family Attractions.

TRIBUNNEWS.COM - Taman Safari Indonesia, taman margasatwa terkenal yang berlokasi di Indonesia, dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah dianugerahi penghargaan prestisius untuk Prestasi Taman Safari dan Pelestarian Satwa Liar Terbaik oleh Malaysian Association of Theme Parks and Family Attractions (MATFA).

Penghargaan terhormat mengakui komitmen Taman Safari Indonesia untuk keunggulan dalam memberikan pengalaman safari yang luar biasa bagi pengunjung sambil menunjukkan upaya teladan dalam konservasi satwa liar.

Pengakuan ini memperkuat dedikasi taman untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mendidik masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar. Taman Safari Indonesia telah lama diakui sebagai tujuan utama bagi penggemar satwa liar dan keluarga.

Taman ini menawarkan kesempatan unik bagi pengunjung untuk mengamati dan berinteraksi dengan berbagai spesies hewan di habitat aslinya. Dari gajah dan harimau hingga jerapah dan orangutan, Taman Safari Indonesia memberikan pengalaman yang mendebarkan dan mendidik yang mempromosikan pemahaman dan apresiasi yang mendalam terhadap satwa liar.

“Kami merasa sangat terhormat menerima penghargaan terhormat ini dari Malaysian Association of Theme Parks and Family Attractions,” kata Mr. Alexander Zulkarnain, VP Media, Event and Digital Taman Safari Indonesia, Senin (12/6/2023).

"Ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi tim kami, yang berkomitmen untuk memastikan standar tertinggi konservasi satwa liar dan pengalaman pengunjung. Pengakuan ini akan semakin menginspirasi kami untuk melanjutkan upaya kami dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi satwa liar," sambungnya.

Inisiatif konservasi satwa liar Taman Safari Indonesia meliputi keterlibatan aktif dalam program pemuliaan, pelestarian habitat, dan kampanye kesadaran publik.

Taman secara aktif bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendukung penelitian dan upaya konservasi yang berkontribusi pada perlindungan spesies yang terancam punah.

Asosiasi Taman Hiburan dan Atraksi Keluarga Malaysia adalah organisasi terkemuka yang didedikasikan untuk mempromosikan pengembangan dan pertumbuhan taman hiburan dan atraksi keluarga di Malaysia dan sekitarnya.

Program penghargaan mereka mengakui pencapaian luar biasa dan menetapkan tolok ukur untuk keunggulan dalam industri ini.

Dengan pengakuan terbaru ini, Taman Safari Indonesia memantapkan posisinya sebagai taman margasatwa kelas dunia yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman luar biasa bagi pengunjung dan berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pelestarian satwa liar.

Taman ini tetap berkomitmen pada misinya untuk mengembangkan pemahaman dan penghargaan yang lebih besar terhadap alam sambil menginspirasi generasi mendatang untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati planet kita yang kaya.