BREAKING NEWS: Megawati Terima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi TNI AL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menerima brevet kehormatan Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).

Penyematan brevet dilakukan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

Pada penyematan itu, Wakasal tampak didampingi Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu pun tampak mengenakan seragam putih.

Selain Megawati, brevet kehormatan juga diberikan kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena KSAL) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, Duta Besar LBBP RI untuk Republik Yunani, Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, L. Amrih Jinangkung.

Acara ini dilanjutkan dengan dengan penandatanganan Letter of Intent (Lol) antara Pushidrosal dengan BRIN.

Setelah penyematan brevet tersebut dilanjutkan seminar peringatan Hari Hidrografi Dunia ke-102.

Adapun dalam acara ini Megawati juga menjadi pembicara bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Director of Research and Technology Centre, University of Kiel Jerman, Roberto Mayerle.

Kemudian, Chief Hydrographer Malaysia Rear Admiral Dato' Hanafiah Bin Hassan, serta Arena Kasal Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto.